Добрый день. Наберите 4.01, чтоб наверняка)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 15:42
Додано: Суб 28 гру, 2019 17:51
Добрий вечір, є кредитка Максимум, вже пару місяців як отримав нову пере випущену, навіть не активував, лежить на поличці.
Але Новий рік, хочу трохи потратитись, от і питання, розрахункова дата 5 січня, якщо я зараз витрачу 20 тисяч, то коли закінчиться пільговий період? Або якщо простіше, то скільки треба буде вносити до повного погашення через 2-3 тижні?
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:41
Re: Альфа-Банк
В 99% операція вже проведеться після 8.01 і пільговий період закінчиться 5.03, якщо плату за РКО не брати до уваги.
Але оскільки це кінець року і традиційний процесінг може відхилитися від звичного графіку, то 3.01 не завадить перевірити чи не провелися якісь із покупок.
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