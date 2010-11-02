Добрый день. Наберите 4.01, чтоб наверняка)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 15:42
Додано: Суб 28 гру, 2019 17:51
Добрий вечір, є кредитка Максимум, вже пару місяців як отримав нову пере випущену, навіть не активував, лежить на поличці.
Але Новий рік, хочу трохи потратитись, от і питання, розрахункова дата 5 січня, якщо я зараз витрачу 20 тисяч, то коли закінчиться пільговий період? Або якщо простіше, то скільки треба буде вносити до повного погашення через 2-3 тижні?
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:41
Re: Альфа-Банк
В 99% операція вже проведеться після 8.01 і пільговий період закінчиться 5.03, якщо плату за РКО не брати до уваги.
Але оскільки це кінець року і традиційний процесінг може відхилитися від звичного графіку, то 3.01 не завадить перевірити чи не провелися якісь із покупок.
Додано: Суб 28 гру, 2019 19:18
Re: Альфа-Банк
На теплій лінії кажуть що страхівки які були відключені вже не підключаються при перевипуску карти.
От не знаю чи правда.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 28 гру, 2019 19:34
Re: Альфа-Банк
На 50%. Страхування фінризиків не підключиться, а нещасних випадків можливо. На наступний день після РД можна перевірити і відключити.
Додано: Суб 28 гру, 2019 19:50
Кажуть що і від нещасних випадків вже не підключається і нічого відключати не потрібно.
Ви на практиці вже перевіряли?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 28 гру, 2019 19:59
Я проверял. После рд дня через три отзвонился на гл на предмет отключения страховок, ответили по мне не видят ни одной страховке в принципе
Додано: Суб 28 гру, 2019 20:03
Re: Альфа-Банк
Ок. Прийшло покращення.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 28 гру, 2019 20:14
Re: Альфа-Банк
Ні, РД сьогодні. Сподіваємося, що таки дійсно покращили в кращу сторону і досвід Flamingo не випадковість й страховки таки не будуть підключати, як планувалося на початку.
|