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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8015801680178018

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:42

  Vorlon написав:
  Alfa_Bank написав:На гарячій лінії підкажуть.

У меня РД 1 числа. Когда мне звонить на горячку для проверки перевода на Максимум 2.0 и уточнения, подключились ли страховки и их последующего отключения при положительном ответе? :roll:

Добрый день. Наберите 4.01, чтоб наверняка)
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 17:51

Добрий вечір, є кредитка Максимум, вже пару місяців як отримав нову пере випущену, навіть не активував, лежить на поличці.
Але Новий рік, хочу трохи потратитись, от і питання, розрахункова дата 5 січня, якщо я зараз витрачу 20 тисяч, то коли закінчиться пільговий період? Або якщо простіше, то скільки треба буде вносити до повного погашення через 2-3 тижні?Зображення
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:41

Re: Альфа-Банк

Rainbow написав:Але Новий рік, хочу трохи потратитись, от і питання, розрахункова дата 5 січня, якщо я зараз витрачу 20 тисяч, то коли закінчиться пільговий період?

В 99% операція вже проведеться після 8.01 і пільговий період закінчиться 5.03, якщо плату за РКО не брати до уваги.
Але оскільки це кінець року і традиційний процесінг може відхилитися від звичного графіку, то 3.01 не завадить перевірити чи не провелися якісь із покупок.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:18

Re: Альфа-Банк

  Vorlon написав:подключились ли страховки

На теплій лінії кажуть що страхівки які були відключені вже не підключаються при перевипуску карти.
От не знаю чи правда.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:34

Re: Альфа-Банк

Квесторе_поверніться написав:От не знаю чи правда.

На 50%. Страхування фінризиків не підключиться, а нещасних випадків можливо. На наступний день після РД можна перевірити і відключити.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:50

  stryzhko написав:
Квесторе_поверніться написав:От не знаю чи правда.

На 50%. Страхування фінризиків не підключиться, а нещасних випадків можливо. На наступний день після РД можна перевірити і відключити.

Кажуть що і від нещасних випадків вже не підключається і нічого відключати не потрібно.
Ви на практиці вже перевіряли?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:59

  Квесторе_поверніться написав:
  stryzhko написав:
Квесторе_поверніться написав:От не знаю чи правда.

На 50%. Страхування фінризиків не підключиться, а нещасних випадків можливо. На наступний день після РД можна перевірити і відключити.

Кажуть що і від нещасних випадків вже не підключається і нічого відключати не потрібно.
Ви на практиці вже перевіряли?

Я проверял. После рд дня через три отзвонился на гл на предмет отключения страховок, ответили по мне не видят ни одной страховке в принципе
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:03

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Я проверял. После рд дня через три отзвонился на гл на предмет отключения страховок, ответили по мне не видят ни одной страховке в принципе

Ок. Прийшло покращення.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:14

Re: Альфа-Банк

Квесторе_поверніться написав:Ви на практиці вже перевіряли?

Ні, РД сьогодні. Сподіваємося, що таки дійсно покращили в кращу сторону і досвід Flamingo не випадковість й страховки таки не будуть підключати, як планувалося на початку.
stryzhko
 
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