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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 21:07
IMPRINTER написав:
кнопки "Платеж на ИБАН" нет ! исчезла
Мда, не следовало мне ее хвалить
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wildlynx
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Додано: Суб 28 гру, 2019 21:07
J написав: Квесторе_поверніться написав:
Ви на практиці вже перевіряли?
сказали что карта в максимум 2.0 не перешла, а страховка подключилась
Бардак.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 28 гру, 2019 21:11
J написав: Квесторе_поверніться написав:
Ви на практиці вже перевіряли?
сказали что карта в максимум 2.0 не перешла, а страховка подключилась
Все старые карты были аннулированы до РД?
Новая была активирована до РД?
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curiousobro
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