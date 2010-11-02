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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8016801780188019

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:07

  IMPRINTER написав:кнопки "Платеж на ИБАН" нет ! исчезла


Мда, не следовало мне ее хвалить :(
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:07

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ви на практиці вже перевіряли?

сказали что карта в максимум 2.0 не перешла, а страховка подключилась :roll:

Бардак. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31101
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:11

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ви на практиці вже перевіряли?

сказали что карта в максимум 2.0 не перешла, а страховка подключилась :roll:

Все старые карты были аннулированы до РД?
Новая была активирована до РД?
curiousobro
 
Повідомлень: 2509
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  #<1 ... 8016801780188019
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