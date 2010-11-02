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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 21:07
IMPRINTER написав:
кнопки "Платеж на ИБАН" нет ! исчезла
Мда, не следовало мне ее хвалить
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wildlynx
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Додано: Суб 28 гру, 2019 21:07
J написав: Квесторе_поверніться написав:
Ви на практиці вже перевіряли?
сказали что карта в максимум 2.0 не перешла, а страховка подключилась
Бардак.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 28 гру, 2019 21:11
J написав: Квесторе_поверніться написав:
Ви на практиці вже перевіряли?
сказали что карта в максимум 2.0 не перешла, а страховка подключилась
Все старые карты были аннулированы до РД?
Новая была активирована до РД?
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curiousobro
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Додано: Нед 29 гру, 2019 01:05
Квесторе_поверніться написав: Vorlon написав:
подключились ли страховки
На теплій лінії кажуть що страхівки які були відключені вже не підключаються при перевипуску карти.
От не знаю чи правда.
если были отключены после февраля 2019 года.
про это уже давно офпред говорит.
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mephala
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