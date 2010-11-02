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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8016801780188019

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:07

  IMPRINTER написав:кнопки "Платеж на ИБАН" нет ! исчезла


Мда, не следовало мне ее хвалить :(
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:07

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ви на практиці вже перевіряли?

сказали что карта в максимум 2.0 не перешла, а страховка подключилась :roll:

Бардак. :(
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:11

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ви на практиці вже перевіряли?

сказали что карта в максимум 2.0 не перешла, а страховка подключилась :roll:

Все старые карты были аннулированы до РД?
Новая была активирована до РД?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 01:05

  Квесторе_поверніться написав:
  Vorlon написав:подключились ли страховки

На теплій лінії кажуть що страхівки які були відключені вже не підключаються при перевипуску карти.
От не знаю чи правда.

если были отключены после февраля 2019 года.
про это уже давно офпред говорит.
mephala
 
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