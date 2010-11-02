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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8016801780188019

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:07

  IMPRINTER написав:кнопки "Платеж на ИБАН" нет ! исчезла


Мда, не следовало мне ее хвалить :(
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:07

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ви на практиці вже перевіряли?

сказали что карта в максимум 2.0 не перешла, а страховка подключилась :roll:

Бардак. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:11

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ви на практиці вже перевіряли?

сказали что карта в максимум 2.0 не перешла, а страховка подключилась :roll:

Все старые карты были аннулированы до РД?
Новая была активирована до РД?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 01:05

  Квесторе_поверніться написав:
  Vorlon написав:подключились ли страховки

На теплій лінії кажуть що страхівки які були відключені вже не підключаються при перевипуску карти.
От не знаю чи правда.

если были отключены после февраля 2019 года.
про это уже давно офпред говорит.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 06:56

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:Депозиты, созданные в МАВ с 13:00ч 28.12.19 по 02.01.2020 будут оформлены датой 03.01.2020.


Деньги списались, депозита пока нет.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 07:02

  Setta написав:Не верю своим глазам!
Заработал "нормально" вход, впервые за последние 2 месяца!

Неужели миазмы "лешеньки" постепенно отпускают Аллусика :mrgreen:

Вы имеете в виду вход в МАБ? Так он опять требует 3-уровневую идентификацию. И невозможно сделать устройство доверенным. Мне в КЦ парень сказал, что когда произойдет переход на айбан (где-то в середине января), эта проблема должна решиться. Не пойму, какая связь. И что, якобы, айтишники знают об этой проблеме.
С уважением
Oльga1
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 07:03

Re: Альфа-Банк

Вот, попалось... маразм крепчает...
https://www.facebook.com/rkravets/posts ... 9720580775
С уважением
Oльga1
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 07:48

  Esq написав:
  M-Audio написав:Что в нынешней банковской системе убивает - что любой сотрудник может наплести любую чушь, по незнанию, по указанию начальства, или даже просто потому что вы ему не понравились. Клиенту же, чтобы добиться выполнения необходимой ему операции, в этом случае нужно проявлять чудеса настойчивости, знания механизмов работы банка, законодательства, умение и желание разбираться в конфликтных ситуациях, терять на это своё личное время и силы. А банк же (как и его сотрудник) не несёт никакой ответственности, ничем не рискует, и ничего не теряет.


Банк и так с клиентом находится в неравноправных отношениях и имеет возможность принуждать далеко за пределами якобы положенного "по договору", так ещё и финмониторинг наделили совсем бескрайними полномочиями. Просто вообще утрачены все противовесы и в банке могут вытворять что угодно, переваливать на людей хлопоты несоразмерно происходящему. Раньше хоть банков было чутка больше и конкуренция была, так сейчас еще и банки порушили, так что уже и осталось немного и с прессингом клиентов они общим фронтом запросто выступают без нужды бороться за клиента.

Вот интересно, будут ли банки подчиняться требованию открывать банковскую тайну в соответствии с вступившим в действие законом № 1231 "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" (и пенсии в т.ч.)? ко всему имеющемуся бардаку... Там черным по белому написано... это, получается, теперь можно лазить по всем счетам? и никакой ответственности о сохранении информации не предусмотрено. Зображення
С уважением
Oльga1
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