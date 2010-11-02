Квесторе_поверніться написав:Ви на практиці вже перевіряли?
сказали что карта в максимум 2.0 не перешла, а страховка подключилась
Бардак.
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Setta написав:Не верю своим глазам! Заработал "нормально" вход, впервые за последние 2 месяца!
Неужели миазмы "лешеньки" постепенно отпускают Аллусика
Вы имеете в виду вход в МАБ? Так он опять требует 3-уровневую идентификацию. И невозможно сделать устройство доверенным. Мне в КЦ парень сказал, что когда произойдет переход на айбан (где-то в середине января), эта проблема должна решиться. Не пойму, какая связь. И что, якобы, айтишники знают об этой проблеме.
M-Audio написав:Что в нынешней банковской системе убивает - что любой сотрудник может наплести любую чушь, по незнанию, по указанию начальства, или даже просто потому что вы ему не понравились. Клиенту же, чтобы добиться выполнения необходимой ему операции, в этом случае нужно проявлять чудеса настойчивости, знания механизмов работы банка, законодательства, умение и желание разбираться в конфликтных ситуациях, терять на это своё личное время и силы. А банк же (как и его сотрудник) не несёт никакой ответственности, ничем не рискует, и ничего не теряет.
Банк и так с клиентом находится в неравноправных отношениях и имеет возможность принуждать далеко за пределами якобы положенного "по договору", так ещё и финмониторинг наделили совсем бескрайними полномочиями. Просто вообще утрачены все противовесы и в банке могут вытворять что угодно, переваливать на людей хлопоты несоразмерно происходящему. Раньше хоть банков было чутка больше и конкуренция была, так сейчас еще и банки порушили, так что уже и осталось немного и с прессингом клиентов они общим фронтом запросто выступают без нужды бороться за клиента.
Вот интересно, будут ли банки подчиняться требованию открывать банковскую тайну в соответствии с вступившим в действие законом № 1231 "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" (и пенсии в т.ч.)? ко всему имеющемуся бардаку... Там черным по белому написано... это, получается, теперь можно лазить по всем счетам? и никакой ответственности о сохранении информации не предусмотрено.