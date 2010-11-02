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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 гру, 2019 11:53
Перевыпуск и получение карты было 17.12 (РД 29-го), при получении в отделении менеджер подала заявку на аннуляцию старой карты, параллельно блоканул её в приложении. Карта три дня висела в дополнительных-заблокированых, на 4-й исчезла. После этого в чате поинтересовался тарифом и страховками - скачали что уже переведена на Максимум 2.0 страховки отключены. Вчера была РД, задолженность по карте была, 60 грн не сняли. Сегодня обратился в чат по поводу страховок - по прежнему отключены. Вот только не помню когда я от них отказывался конец февраля или начало марта было 2019-го когда карту менял на чипованную. Как-то так!
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Fylhtq
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Додано: Нед 29 гру, 2019 12:05
Fylhtq написав:
при получении в отделении менеджер подала заявку на аннуляцию старой карты
Странно - писали, что у менеджеров изъяли такую возможность...
Fylhtq написав:
параллельно блоканул её в приложении
Зачем? Это явно лишнее и иногда мешающее...
Fylhtq написав:
Сегодня обратился в чат
Рано! Писали, что через один рабочий день после РД звонить. То есть в конце следующей недели - 4 января.
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Vorlon
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