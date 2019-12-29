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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8017801880198020

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 11:53

Максимум 2.0

Перевыпуск и получение карты было 17.12 (РД 29-го), при получении в отделении менеджер подала заявку на аннуляцию старой карты, параллельно блоканул её в приложении. Карта три дня висела в дополнительных-заблокированых, на 4-й исчезла. После этого в чате поинтересовался тарифом и страховками - скачали что уже переведена на Максимум 2.0 страховки отключены. Вчера была РД, задолженность по карте была, 60 грн не сняли. Сегодня обратился в чат по поводу страховок - по прежнему отключены. Вот только не помню когда я от них отказывался конец февраля или начало марта было 2019-го когда карту менял на чипованную. Как-то так!
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 12:05

  Fylhtq написав:при получении в отделении менеджер подала заявку на аннуляцию старой карты

Странно - писали, что у менеджеров изъяли такую возможность...

  Fylhtq написав:параллельно блоканул её в приложении

Зачем? Это явно лишнее и иногда мешающее...

  Fylhtq написав:Сегодня обратился в чат

Рано! Писали, что через один рабочий день после РД звонить. То есть в конце следующей недели - 4 января.
Vorlon
 
Повідомлень: 7632
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 13:47

РІК НОВИЙ, КЕШБЕК ТЕЖ!

пока никакой конкретики, только реклама - https://cashuclub.com.ua/articles/rik-n ... ek-tezh-48
STIGA
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Повідомлень: 68
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Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 14:53

  STIGA написав:пока никакой конкретики, только реклама - https://cashuclub.com.ua/articles/rik-n ... ek-tezh-48

Да всё понятно: будут теперь "партнерские" категории, которые уже не первый месяц есть в Моно и Акценте.
Партнерам, думаю, всё равно через какой банк клиентов завлекать.
M-Audio
 
Повідомлень: 1716
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 16:46

  Oльga1 написав:Вот, попалось... маразм крепчает...
https://www.facebook.com/rkravets/posts ... 9720580775

Дегенераты
Seva
 
Повідомлень: 236
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 19:10

Re: Альфа-Банк

  Vorlon написав:писали, что у менеджеров изъяли такую возможность...
Они в чат поддержки пишут этот запрос.

ps РД 2 число. Сегодня прилетела SMS с общей задолженностью по карте и минимальным платежом, а также дату до какого надо уплатить его. РКО не сняли (смена тарифа произошло пару недель ранее), страховки не должны подключить. Наблюдаем.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 21:11

Пожалуйста подскажите, как получить выписку по карте в интернетбанкинге.По образцу других банков в пдф.Тут не смог найти:(
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 21:14

  Seva написав:
  Oльga1 написав:Вот, попалось... маразм крепчает...
https://www.facebook.com/rkravets/posts ... 9720580775

Дегенераты


:mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 22:04

Re: Альфа-Банк

  Кучинелли написав:Пожалуйста подскажите, как получить выписку по карте в интернетбанкинге.
Заходите в веб-версию интернет-банкинга.

На главной странице в разделе "Карти та поточні рахунки" разворачиваете необходимую карту -> затем нажимаете кнопку "виписка" -> укащываете даты и нажимаем "застосувати" -> появится выписка, а также на этой кнопку появится меню "сервисы" и там выбираете желанное :)
MASolomko
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