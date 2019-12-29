RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8018801980208021

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 09:18

  Flamingo написав:Коллеги, подскажите пожалуйста, а в связи с отсутствием РКО у Максимки-2.0 алгоритм погашения досрочно рассторгнутой рассрочки меняется?
Если в обычной Максимке погашеную досрочно рассрочку во избежание платы за РКО надо было обязательно загасить до ближайшей РД, то теперь поскольку данная сумма будет все равно в грейсе, то ее можно погасить и через одну РД? Я правильно понимаю? Или же все равно по прежнему надо все погасить до ближайшей РД?

Правильно, рассрочка удлиняется на 30 дней
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10217
З нами з: 23.01.13
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1449 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8018801980208021
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Peres, SILVER_UA, Skiw, vitaliy1111 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3654, 3655, 3656
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
36559 4502613
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 гру, 2019 10:01
cohan
Идея Банк 1 ... 1691, 1692, 1693
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16926 2402667
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 гру, 2019 09:16
lel
А-Банк 1 ... 1482, 1483, 1484
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14836 2052104
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 гру, 2019 21:12
swan forever

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9028)
30.12.2019 10:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.