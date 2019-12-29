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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 гру, 2019 09:18
Flamingo написав:
Коллеги, подскажите пожалуйста, а в связи с отсутствием РКО у Максимки-2.0 алгоритм погашения досрочно рассторгнутой рассрочки меняется?
Если в обычной Максимке погашеную досрочно рассрочку во избежание платы за РКО надо было обязательно загасить до ближайшей РД, то теперь поскольку данная сумма будет все равно в грейсе, то ее можно погасить и через одну РД? Я правильно понимаю? Или же все равно по прежнему надо все погасить до ближайшей РД?
Правильно, рассрочка удлиняется на 30 дней
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