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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8018801980208021

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 09:18

  Flamingo написав:Коллеги, подскажите пожалуйста, а в связи с отсутствием РКО у Максимки-2.0 алгоритм погашения досрочно рассторгнутой рассрочки меняется?
Если в обычной Максимке погашеную досрочно рассрочку во избежание платы за РКО надо было обязательно загасить до ближайшей РД, то теперь поскольку данная сумма будет все равно в грейсе, то ее можно погасить и через одну РД? Я правильно понимаю? Или же все равно по прежнему надо все погасить до ближайшей РД?

Правильно, рассрочка удлиняется на 30 дней
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:12

Re: Альфа-Банк

Алла уже налила проценты по Сберу? Если их снять,то они пройдут уже январем?
И как быстро Алла в выходные зачисляет на карту деньги?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:12

Відсотки за дох. сейфом, датою проведення 28 грудня сплачено по 28 грудня включно? По 31 грудня, по 2 січня включно? Принципової різниці немає, суто цікавість.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 13:26

Re: Альфа-Банк

Кто может напомнить какой потолок пополнения пакетных карт у аллы в выходной?
что бы сразу доступны стали.
mephala
 
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