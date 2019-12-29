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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 гру, 2019 09:18
Flamingo написав:
Коллеги, подскажите пожалуйста, а в связи с отсутствием РКО у Максимки-2.0 алгоритм погашения досрочно рассторгнутой рассрочки меняется?
Если в обычной Максимке погашеную досрочно рассрочку во избежание платы за РКО надо было обязательно загасить до ближайшей РД, то теперь поскольку данная сумма будет все равно в грейсе, то ее можно погасить и через одну РД? Я правильно понимаю? Или же все равно по прежнему надо все погасить до ближайшей РД?
Правильно, рассрочка удлиняется на 30 дней
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Додано: Пон 30 гру, 2019 12:12
Алла уже налила проценты по Сберу? Если их снять,то они пройдут уже январем?
И как быстро Алла в выходные зачисляет на карту деньги?
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Додано: Пон 30 гру, 2019 12:12
Відсотки за дох. сейфом, датою проведення 28 грудня сплачено по 28 грудня включно? По 31 грудня, по 2 січня включно? Принципової різниці немає, суто цікавість.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 13:26
Кто может напомнить какой потолок пополнения пакетных карт у аллы в выходной?
что бы сразу доступны стали.
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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