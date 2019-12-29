|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 гру, 2019 09:18
Flamingo написав:
Коллеги, подскажите пожалуйста, а в связи с отсутствием РКО у Максимки-2.0 алгоритм погашения досрочно рассторгнутой рассрочки меняется?
Если в обычной Максимке погашеную досрочно рассрочку во избежание платы за РКО надо было обязательно загасить до ближайшей РД, то теперь поскольку данная сумма будет все равно в грейсе, то ее можно погасить и через одну РД? Я правильно понимаю? Или же все равно по прежнему надо все погасить до ближайшей РД?
Правильно, рассрочка удлиняется на 30 дней
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 10219
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 1449 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 30 гру, 2019 12:12
Алла уже налила проценты по Сберу? Если их снять,то они пройдут уже январем?
И как быстро Алла в выходные зачисляет на карту деньги?
-
_PORT_UA
-
-
- Повідомлень: 288
- З нами з: 09.02.14
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 гру, 2019 12:12
Відсотки за дох. сейфом, датою проведення 28 грудня сплачено по 28 грудня включно? По 31 грудня, по 2 січня включно? Принципової різниці немає, суто цікавість.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
-
Solar_simfi
-
-
- Повідомлень: 2154
- З нами з: 10.08.11
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 320 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 гру, 2019 13:26
Кто может напомнить какой потолок пополнения пакетных карт у аллы в выходной?
что бы сразу доступны стали.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 6186
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 693 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 гру, 2019 14:01
Solar_simfi написав:
Відсотки за дох. сейфом, датою проведення 28 грудня сплачено по 28 грудня включно? По 31 грудня, по 2 січня включно? Принципової різниці немає, суто цікавість.
А хіба у виписці не пише? Зазвичай по останній календарний день місяця...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 2075
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 гру, 2019 14:11
mephala написав:
Кто может напомнить какой потолок пополнения пакетных карт у аллы в выходной?
что бы сразу доступны стали.
А чому саме у віхідний? Здається, різниці немає.
Мені в робочий вдалося двічі по 50к+ закинути з Моні. Не витримали нерви, купив трохи євриків, хоч курс не впіймав, був зранку 26.35, а трохи згодом міняв уже по 26.48, хоч день перед тим наче по 26 був, зате зараз аж 27...
Мабуть, невчасно (хоча хтозна), але стратегічно треба було трохи врівноважити валютні складові портфелю...
А Вам нащо з Моні та ще й саме в Альфу? Також хочете чогось придбати трохи? Непевний час для арбітражу, хоча його в певний не буває ;))
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 2075
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 гру, 2019 14:25
kreuz написав:
А Вам нащо з Моні та ще й саме в Альфу? Також хочете чогось придбати трохи? Непевний час для арбітражу, хоча його в певний не буває
)
хочу поповнити аллу в банкоматі.
потім витягти з алли до котобанди по п2п і слідом з котобанди випхати далі також п2п.
от і цікавить скільки цим шляхом вдасться провести за вихідний день.
ЗІ
чи є інші варіанти поповнити кота у вихідний щоб відразу побачити кошти?
на руках готівка.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 6186
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 693 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 гру, 2019 14:34
mephala написав: kreuz написав:
А Вам нащо з Моні та ще й саме в Альфу? Також хочете чогось придбати трохи? Непевний час для арбітражу, хоча його в певний не буває
)
хочу поповнити аллу в банкоматі.
потім витягти з алли до котобанди по п2п і слідом з котобанди випхати далі також п2п.
от і цікавить скільки цим шляхом вдасться провести за вихідний день.
ЗІ
чи є інші варіанти поповнити кота у вихідний щоб відразу побачити кошти?
на руках готівка.
Алла й є найвужчим місцем, особливо якщо Ви тут стандартний клієнт (в цьому разі на вихід буде 15к непідйомних по р2р), тому краще без неї взагалі. Я б через IBOX працював, минулого року саме так і робив, а також через Приват ТСО (до 15к з комісом, котру Моня повертав за готівковий вхід таким чином).
Поділіться своїм мотивом, якщо не секрет, хоча б у приватних...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 2075
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 гру, 2019 14:38
mephala написав:
чи є інші варіанти поповнити кота у вихідний щоб відразу побачити кошти?
на руках готівка.
mephalam, не проще через терминалы iBox или Привата?
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1561
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 гру, 2019 15:18
kreuz написав: Solar_simfi написав:
Відсотки за дох. сейфом, датою проведення 28 грудня сплачено по 28 грудня включно? По 31 грудня, по 2 січня включно? Принципової різниці немає, суто цікавість.
А хіба у виписці не пише? Зазвичай по останній календарний день місяця...
Може у вас якась інша виписка, проте в моїй МуАльфі пише таке: "Виплата нарах. відсотків на рахунок ДС з урахуванням утриманого податку на доходи (ПДФО та ВС)" ані слова про період за який здійснено платіж. Дата проводки - 28.12. От і гадай, що Альфа має на увазі.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
-
Solar_simfi
-
-
- Повідомлень: 2154
- З нами з: 10.08.11
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 320 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36569
|4503545
|
|
|14839
|2052533
|
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6304
|1423521
|
|