с наступающими!
а что за бордель сегодня с м/б платежами? попытка провести - пароль приходит, потом сообщение "ошибка сервиса" - списание и возврат средств...
проводить через app? или опять плановые работы?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 гру, 2019 16:27
Re: Альфа-Банк
с наступающими!
а что за бордель сегодня с м/б платежами? попытка провести - пароль приходит, потом сообщение "ошибка сервиса" - списание и возврат средств...
проводить через app? или опять плановые работы?
Додано: Пон 30 гру, 2019 16:45
у 2019 році дні роботи української банківської системи переносяться з:
понеділка 30 грудня - на суботу 21 грудня;
вівторка, 31 грудня - на суботу 28 грудня.
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
Додано: Пон 30 гру, 2019 16:48
спасибо ) я, честно говоря, не ожидала его проведение банком, просто формирование в системе в статусе "принят" на первый рабочий день, но...
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