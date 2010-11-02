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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8019802080218022

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 16:27

Re: Альфа-Банк

с наступающими!

а что за бордель сегодня с м/б платежами? попытка провести - пароль приходит, потом сообщение "ошибка сервиса" - списание и возврат средств...

проводить через app? или опять плановые работы?
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 16:45

  Arien написав:с наступающими!

а что за бордель сегодня с м/б платежами? попытка провести - пароль приходит, потом сообщение "ошибка сервиса" - списание и возврат средств...

проводить через app? или опять плановые работы?

у 2019 році дні роботи української банківської системи переносяться з:


понеділка 30 грудня - на суботу 21 грудня;
вівторка, 31 грудня - на суботу 28 грудня.
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 16:48

  J написав:у 2019 році дні роботи української банківської системи переносяться з:


понеділка 30 грудня - на суботу 21 грудня;
вівторка, 31 грудня - на суботу 28 грудня.


спасибо ) я, честно говоря, не ожидала его проведение банком, просто формирование в системе в статусе "принят" на первый рабочий день, но...
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 18:51

Какие дебiлоиды выпустили купюру номиналом 1000 и не сделали чтобы эту хреyь принимали терминалы примата или любого банка? ахренеть!!!

У Аллы терминал принимает штуку?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 19:40

Добрый вечер вашей хате.
Получил от Альфа-банка на вайбер такое поздравление
Зображення
Значит ли это, что у меня действительно есть в этом банке персональный менеджер (я об этом ничего не знаю) или просто одну картинку всем клиентам разослали?
Julio
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 20:53

  proftpd66 написав:Какие дебiлоиды выпустили купюру номиналом 1000 и не сделали чтобы эту хреyь принимали терминалы примата или любого банка? ахренеть!!!

У Аллы терминал принимает штуку?

Я думаю вы вряд ли где либо сейчас найдете терминал принимающий тысячки. Понимаете , нет требований обязывающих банки перенастраивать терминалы на абсолютно все банкноты. К примеру сейчас большинство терминалов не принимает банкноты образццов с 1992 и до 2003 года. Так и с новыми образцами банкнот. К примеру новую пятисотку ещё летом не принимали терминалы и кэшин банкоматы одного очень большого госбанка. И ничего. Но в отличии от тысячки - 500 тка имела таки массовый выпуск, а не мизерный тираж в 5 млн. банкнот. Поэтом банкам "вкладываться" сейчас в перенастройку терминалов просто не целесообразно - вероятность сдачи такой банкноты столь же низка, что оно не стоит того чтобы "рвать п0пу" в этом направлении
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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