с наступающими!
а что за бордель сегодня с м/б платежами? попытка провести - пароль приходит, потом сообщение "ошибка сервиса" - списание и возврат средств...
проводить через app? или опять плановые работы?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 гру, 2019 16:27
Re: Альфа-Банк
с наступающими!
а что за бордель сегодня с м/б платежами? попытка провести - пароль приходит, потом сообщение "ошибка сервиса" - списание и возврат средств...
проводить через app? или опять плановые работы?
Додано: Пон 30 гру, 2019 16:45
у 2019 році дні роботи української банківської системи переносяться з:
понеділка 30 грудня - на суботу 21 грудня;
вівторка, 31 грудня - на суботу 28 грудня.
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
Додано: Пон 30 гру, 2019 16:48
спасибо ) я, честно говоря, не ожидала его проведение банком, просто формирование в системе в статусе "принят" на первый рабочий день, но...
Додано: Пон 30 гру, 2019 18:51
Какие дебiлоиды выпустили купюру номиналом 1000 и не сделали чтобы эту хреyь принимали терминалы примата или любого банка? ахренеть!!!
У Аллы терминал принимает штуку?
Додано: Пон 30 гру, 2019 19:40
Додано: Пон 30 гру, 2019 20:53
Я думаю вы вряд ли где либо сейчас найдете терминал принимающий тысячки. Понимаете , нет требований обязывающих банки перенастраивать терминалы на абсолютно все банкноты. К примеру сейчас большинство терминалов не принимает банкноты образццов с 1992 и до 2003 года. Так и с новыми образцами банкнот. К примеру новую пятисотку ещё летом не принимали терминалы и кэшин банкоматы одного очень большого госбанка. И ничего. Но в отличии от тысячки - 500 тка имела таки массовый выпуск, а не мизерный тираж в 5 млн. банкнот. Поэтом банкам "вкладываться" сейчас в перенастройку терминалов просто не целесообразно - вероятность сдачи такой банкноты столь же низка, что оно не стоит того чтобы "рвать п0пу" в этом направлении
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Пон 30 гру, 2019 21:30
Re: Альфа-Банк
я и купюры "штук" ни в одном банке не смогла выпросить )
ими удобнее большие наличные суммы отсчитывать, но ими по крайней мере Альфу и ПБ не инкассировали еще с неделю назад
что уж тут за банкоматы...
Додано: Пон 30 гру, 2019 21:32
а ще їх дуже полюбляють колекціонери-нумізмати, просто з руками відривають!
вони там якось по серіях збирають
АА, АБ і тд..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 30 гру, 2019 21:37
Надо искать в тех банках, кто имеет мало клиентов -торговых организаций и много клиентов получателей выплат налом. Такие банки не имеют источников поступления нала и вынуждены покупать его в НБУ. Именно таким банком является ощад. Я там и брал банкноты и себе и людям. А Приват в НБУ покупает нал редко, обходясь приходом от торговли
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Пон 30 гру, 2019 22:07
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