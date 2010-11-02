Додано: Пон 30 гру, 2019 20:53

proftpd66 написав: Какие дебiлоиды выпустили купюру номиналом 1000 и не сделали чтобы эту хреyь принимали терминалы примата или любого банка? ахренеть!!!



У Аллы терминал принимает штуку? Какие дебiлоиды выпустили купюру номиналом 1000 и не сделали чтобы эту хреyь принимали терминалы примата или любого банка? ахренеть!!!У Аллы терминал принимает штуку?

Я думаю вы вряд ли где либо сейчас найдете терминал принимающий тысячки. Понимаете , нет требований обязывающих банки перенастраивать терминалы на абсолютно все банкноты. К примеру сейчас большинство терминалов не принимает банкноты образццов с 1992 и до 2003 года. Так и с новыми образцами банкнот. К примеру новую пятисотку ещё летом не принимали терминалы и кэшин банкоматы одного очень большого госбанка. И ничего. Но в отличии от тысячки - 500 тка имела таки массовый выпуск, а не мизерный тираж в 5 млн. банкнот. Поэтом банкам "вкладываться" сейчас в перенастройку терминалов просто не целесообразно - вероятность сдачи такой банкноты столь же низка, что оно не стоит того чтобы "рвать п0пу" в этом направлении