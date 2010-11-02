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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8020802180228023

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 22:18

  she_ne_investor написав:
  Arien написав:я и купюры "штук" ни в одном банке не смогла выпросить )
ими удобнее большие наличные суммы отсчитывать, но ими по крайней мере Альфу и ПБ не инкассировали еще с неделю назад
что уж тут за банкоматы...

В деяких приватівських банкоматах купюри по 1000 грн уже в наявності.

Сегодня как раз видел банкомат привата заряженный 1000 грн.
Сразу сообразил что их сейчас ни одни терминал не примет поэтому пошел искать другой банкомат.
ramaz
 
Повідомлень: 368
З нами з: 12.07.17
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  #<1 ... 8020802180228023
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