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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 гру, 2019 22:18
she_ne_investor написав: Arien написав:
я и купюры "штук" ни в одном банке не смогла выпросить )
ими удобнее большие наличные суммы отсчитывать, но ими по крайней мере Альфу и ПБ не инкассировали еще с неделю назад
что уж тут за банкоматы...
В деяких приватівських банкоматах купюри по 1000 грн уже в наявності.
Сегодня как раз видел банкомат привата заряженный 1000 грн.
Сразу сообразил что их сейчас ни одни терминал не примет поэтому пошел искать другой банкомат.
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ramaz
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