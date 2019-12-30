she_ne_investor написав:
В деяких приватівських банкоматах купюри по 1000 грн уже в наявності.
Сегодня как раз видел банкомат привата заряженный 1000 грн.
Сразу сообразил что их сейчас ни одни терминал не примет поэтому пошел искать другой банкомат.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 22:18
Сегодня как раз видел банкомат привата заряженный 1000 грн.
Сразу сообразил что их сейчас ни одни терминал не примет поэтому пошел искать другой банкомат.
Додано: Вів 31 гру, 2019 08:06
Re: Альфа-Банк
Друзья зашёл в инет-банк Аллы и сразу баннер на Главной о графике отправки и обработки разных платежей. Я правильно понял,что не получится пополнить карту со Сбера и эта проводка зайдет 3м числом? Или деньги упадут уже сегодня,но проведутся они только 3м? Как то не ясно.
Додано: Вів 31 гру, 2019 09:54
Все должно работать. Ну если Алка не сбоит
Авторизац остаток по карте подымется мнгновенно, т.е. мона будет расплачиваться картой за шампусик и мандаринки, например.
А вот проводка по счету, эт важно для гашения кредитки, например, будет только 03.01.20
... делайте хоть что-нибудь!
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