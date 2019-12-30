she_ne_investor написав:
В деяких приватівських банкоматах купюри по 1000 грн уже в наявності.
Сегодня как раз видел банкомат привата заряженный 1000 грн.
Сразу сообразил что их сейчас ни одни терминал не примет поэтому пошел искать другой банкомат.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 22:18
Сегодня как раз видел банкомат привата заряженный 1000 грн.
Сразу сообразил что их сейчас ни одни терминал не примет поэтому пошел искать другой банкомат.
Додано: Вів 31 гру, 2019 08:06
Re: Альфа-Банк
Друзья зашёл в инет-банк Аллы и сразу баннер на Главной о графике отправки и обработки разных платежей. Я правильно понял,что не получится пополнить карту со Сбера и эта проводка зайдет 3м числом? Или деньги упадут уже сегодня,но проведутся они только 3м? Как то не ясно.
Додано: Вів 31 гру, 2019 09:54
Все должно работать. Ну если Алка не сбоит
Авторизац остаток по карте подымется мнгновенно, т.е. мона будет расплачиваться картой за шампусик и мандаринки, например.
А вот проводка по счету, эт важно для гашения кредитки, например, будет только 03.01.20
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 31 гру, 2019 12:54
Справді інша, принаймні зараз у мобайлі бачу "Нараховані відсотки по угоді TDRM000054321 від 11.12.2013 з 01.12.2019 по 31.12.2019 ПІБ".
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Вів 31 гру, 2019 13:08
Re: Альфа-Банк
Колеги, а накладений платіж на НП з МСС 6012 лишить мене без бонусів ЕКО за кредиткою і все? Чи будуть проценти нараховувати поза грейсом? Може якісь ще комісії будуть? Чи дадуть у розстрочку погасити?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Вів 31 гру, 2019 13:20
Бо зараз маю обрати, платити ЕКО кредиткою Альфи або Нью карткою Укрсибу. Раптом там 5% обломиться, чи сподівання марні?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Вів 31 гру, 2019 13:49
26% як за готівку платити не хочу, а наче саме так Альфа кваліфікує такі оплати (пошук допоміг), тому сплачу Нью карткою...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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