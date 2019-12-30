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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8020802180228023

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 22:18

  she_ne_investor написав:
  Arien написав:я и купюры "штук" ни в одном банке не смогла выпросить )
ими удобнее большие наличные суммы отсчитывать, но ими по крайней мере Альфу и ПБ не инкассировали еще с неделю назад
что уж тут за банкоматы...

В деяких приватівських банкоматах купюри по 1000 грн уже в наявності.

Сегодня как раз видел банкомат привата заряженный 1000 грн.
Сразу сообразил что их сейчас ни одни терминал не примет поэтому пошел искать другой банкомат.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 08:06

Re: Альфа-Банк

Друзья зашёл в инет-банк Аллы и сразу баннер на Главной о графике отправки и обработки разных платежей. Я правильно понял,что не получится пополнить карту со Сбера и эта проводка зайдет 3м числом? Или деньги упадут уже сегодня,но проведутся они только 3м? Как то не ясно.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 09:54

  _PORT_UA написав:Я правильно понял,что не получится пополнить карту со Сбера и эта проводка зайдет 3м числом? Или деньги упадут уже сегодня,но проведутся они только 3м? Как то не ясно.

Все должно работать. Ну если Алка не сбоит :wink:
Авторизац остаток по карте подымется мнгновенно, т.е. мона будет расплачиваться картой за шампусик и мандаринки, например.
А вот проводка по счету, эт важно для гашения кредитки, например, будет только 03.01.20
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 12:54

  Solar_simfi написав:
  kreuz написав:
  Solar_simfi написав:Відсотки за дох. сейфом, датою проведення 28 грудня сплачено по 28 грудня включно? По 31 грудня, по 2 січня включно? Принципової різниці немає, суто цікавість.

А хіба у виписці не пише? Зазвичай по останній календарний день місяця...

Може у вас якась інша виписка, проте в моїй МуАльфі пише таке: "Виплата нарах. відсотків на рахунок ДС з урахуванням утриманого податку на доходи (ПДФО та ВС)" ані слова про період за який здійснено платіж. Дата проводки - 28.12. От і гадай, що Альфа має на увазі.

Справді інша, принаймні зараз у мобайлі бачу "Нараховані відсотки по угоді TDRM000054321 від 11.12.2013 з 01.12.2019 по 31.12.2019 ПІБ".
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:08

Re: Альфа-Банк

Колеги, а накладений платіж на НП з МСС 6012 лишить мене без бонусів ЕКО за кредиткою і все? Чи будуть проценти нараховувати поза грейсом? Може якісь ще комісії будуть? Чи дадуть у розстрочку погасити?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:20

  kreuz написав:Колеги, а накладений платіж на НП з МСС 6012 лишить мене без бонусів ЕКО за кредиткою і все? Чи будуть проценти нараховувати поза грейсом? Може якісь ще комісії будуть? Чи дадуть у розстрочку погасити?

Бо зараз маю обрати, платити ЕКО кредиткою Альфи або Нью карткою Укрсибу. Раптом там 5% обломиться, чи сподівання марні?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:49

  kreuz написав:
  kreuz написав:Колеги, а накладений платіж на НП з МСС 6012 лишить мене без бонусів ЕКО за кредиткою і все? Чи будуть проценти нараховувати поза грейсом? Може якісь ще комісії будуть? Чи дадуть у розстрочку погасити?

Бо зараз маю обрати, платити ЕКО кредиткою Альфи або Нью карткою Укрсибу. Раптом там 5% обломиться, чи сподівання марні?

26% як за готівку платити не хочу, а наче саме так Альфа кваліфікує такі оплати (пошук допоміг), тому сплачу Нью карткою...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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