Додано: Вів 31 гру, 2019 13:08

Колеги, а накладений платіж на НП з МСС 6012 лишить мене без бонусів ЕКО за кредиткою і все? Чи будуть проценти нараховувати поза грейсом? Може якісь ще комісії будуть? Чи дадуть у розстрочку погасити?