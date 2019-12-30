|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 гру, 2019 20:22
Алла уже попроводила все операции за 27-28 3м января.
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 8774
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 657 раз.
- Подякували: 1298 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6638
|1541507
|
Вів 31 гру, 2019 21:27
klug
|
|36586
|4506372
|
Вів 31 гру, 2019 18:14
rollo
|
|14862
|2055190
|