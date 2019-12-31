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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8021802280238024

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 20:22

Алла уже попроводила все операции за 27-28 3м января.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8774
З нами з: 16.11.11
Подякував: 657 раз.
Подякували: 1298 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 00:20

Всех с Наступившим !!!
Желаю неоднократно услышать в Новом Году: МЫ – лучШИе !!!

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И конечно же вкусного сыра с большими процентами, и много-много хрустящих
орехов !!!

Аlександр
 
Повідомлень: 3360
З нами з: 10.04.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 229 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 03:03

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proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1574
З нами з: 22.12.16
Подякував: 140 раз.
Подякували: 94 раз.
 
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  #<1 ... 8021802280238024
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