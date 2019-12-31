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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 гру, 2019 20:22
Алла уже попроводила все операции за 27-28 3м января.
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WachtAmRhein
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Додано: Сер 01 січ, 2020 00:20
Всех с Наступившим !!!Желаю неоднократно услышать в Новом Году: МЫ – лучШИе !!!И конечно же вкусного сыра с большими процентами, и много-много хрустящих
орехов !!!
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Аlександр
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Додано: Сер 01 січ, 2020 03:03
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proftpd66
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Додано: Сер 01 січ, 2020 07:26
proftpd66 З НР!
Перші дві позиції програють абанківським мандрам 10% та Медицина 4%.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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andyteam
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Додано: Сер 01 січ, 2020 10:08
andyteam
Уже как несколько месяцев, если вы не заметили...
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Vorlon
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