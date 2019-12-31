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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8021802280238024

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 20:22

Алла уже попроводила все операции за 27-28 3м января.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8774
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Подякував: 657 раз.
Подякували: 1298 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 00:20

Всех с Наступившим !!!
Желаю неоднократно услышать в Новом Году: МЫ – лучШИе !!!

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И конечно же вкусного сыра с большими процентами, и много-много хрустящих
орехов !!!

Аlександр
 
Повідомлень: 3360
З нами з: 10.04.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 229 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 03:03

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proftpd66
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Повідомлень: 1575
З нами з: 22.12.16
Подякував: 140 раз.
Подякували: 94 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 07:26

proftpd66 З НР!
Перші дві позиції програють абанківським мандрам 10% та Медицина 4%.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлень: 3096
З нами з: 19.04.12
Подякував: 39 раз.
Подякували: 376 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 10:04

  proftpd66 написав:Зображення

Альфа дает разные категории для клиентов?
andyteam
 
Повідомлень: 69
З нами з: 16.07.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 10:08

andyteam
Уже как несколько месяцев, если вы не заметили...
Vorlon
 
Повідомлень: 7641
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Подякував: 376 раз.
Подякували: 766 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 12:21

Re: Альфа-Банк

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Faceless
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Модератор
 
Повідомлень: 26193
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Подякував: 1134 раз.
Подякували: 6142 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 13:09

Re: Альфа-Банк

У меня убрали все нужное ))). Особенно аптеку.
Нажала на алибабу- никогда там не покупала, но подумала, раз написано "и другие", может, это и к другим интернет-магазинам относится, книжным, например.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 13:25

  Hella написав:У меня убрали все нужное ))). Особенно аптеку.
Нажала на алибабу- никогда там не покупала, но подумала, раз написано "и другие", может, это и к другим интернет-магазинам относится, книжным, например.

:lol: :lol: :lol:
Алібаба та інші – покупки на глобальних торгових майданчиках, що пропонують різноманітні товари для міжнародних покупців в мережі Internet. Коди MCC: 5300, 5964, 5310, 5311, 5399, 5999
перед тем как нажать см. https://cashuclub.com.ua/regulations
Додаток 2. Категорії підвищеного нарахування бонусів і МСС по ним в Програмі винагород
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 29939
З нами з: 08.12.07
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:16

  clientage написав:
  Hella написав:У меня убрали все нужное ))). Особенно аптеку.
Нажала на алибабу- никогда там не покупала, но подумала, раз написано "и другие", может, это и к другим интернет-магазинам относится, книжным, например.

:lol: :lol: :lol:
Алібаба та інші – покупки на глобальних торгових майданчиках, що пропонують різноманітні товари для міжнародних покупців в мережі Internet. Коди MCC: 5300, 5964, 5310, 5311, 5399, 5999
перед тем как нажать см. https://cashuclub.com.ua/regulations
Додаток 2. Категорії підвищеного нарахування бонусів і МСС по ним в Програмі винагород


Код 5399 иногда попадается в магазинах, где продают всякую всячину (типа "1000 мелочей" в советское время). Например, в нашем городе есть сеть магазинчиков "Аврора", в некоторых на терминале 5399.
Еще есть такой интересный магазин "TA-DA!". В нем на одном терминале (как оказалось вчера!)стоит 5211 (ремонты), а на другом 5399 (Алибаба и другие).
Вчера набрал там подарков почти на 1000 грн, но попал не на тот терминал :( Теперь буду знать.
Искатель
 
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clientage

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