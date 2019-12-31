Hella написав:У меня убрали все нужное ))). Особенно аптеку. Нажала на алибабу- никогда там не покупала, но подумала, раз написано "и другие", может, это и к другим интернет-магазинам относится, книжным, например.
Алібаба та інші – покупки на глобальних торгових майданчиках, що пропонують різноманітні товари для міжнародних покупців в мережі Internet. Коди MCC: 5300, 5964, 5310, 5311, 5399, 5999 перед тем как нажать см. https://cashuclub.com.ua/regulations Додаток 2. Категорії підвищеного нарахування бонусів і МСС по ним в Програмі винагород
Код 5399 иногда попадается в магазинах, где продают всякую всячину (типа "1000 мелочей" в советское время). Например, в нашем городе есть сеть магазинчиков "Аврора", в некоторых на терминале 5399. Еще есть такой интересный магазин "TA-DA!". В нем на одном терминале (как оказалось вчера!)стоит 5211 (ремонты), а на другом 5399 (Алибаба и другие). Вчера набрал там подарков почти на 1000 грн, но попал не на тот терминал Теперь буду знать.
хочу оставить пожелание по поводу выписки: очень неудобно, что в ней нет времени операций, баланса после каждой операции, ну и почему-то неудачные операции по карте не все отображаются. Столкнулась с тем, что было списание средств на Новой почте в сентябре, к-рое у них зависло и потом вернулось через какое-то время, так от него следов не осталось...
забавный еще момент: перевод на карту был проведен ок 10 утра 29/12, смс пришла, а в выписке операция отобразилась только 31, до этого вообще было непонятно, прошел он удачно или нет.
Hella написав:У меня убрали все нужное ))). Особенно аптеку. Нажала на алибабу- никогда там не покупала, но подумала, раз написано "и другие", может, это и к другим интернет-магазинам относится, книжным, например.