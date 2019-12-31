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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8022802380248025

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:05

  Искатель написав:
  clientage написав:
  Hella написав:У меня убрали все нужное ))). Особенно аптеку.
Нажала на алибабу- никогда там не покупала, но подумала, раз написано "и другие", может, это и к другим интернет-магазинам относится, книжным, например.

:lol: :lol: :lol:
Алібаба та інші – покупки на глобальних торгових майданчиках, що пропонують різноманітні товари для міжнародних покупців в мережі Internet. Коди MCC: 5300, 5964, 5310, 5311, 5399, 5999
перед тем как нажать см. https://cashuclub.com.ua/regulations
Додаток 2. Категорії підвищеного нарахування бонусів і МСС по ним в Програмі винагород


Код 5399 иногда попадается в магазинах, где продают всякую всячину (типа "1000 мелочей" в советское время). Например, в нашем городе есть сеть магазинчиков "Аврора", в некоторых на терминале 5399.
Еще есть такой интересный магазин "TA-DA!". В нем на одном терминале (как оказалось вчера!)стоит 5211 (ремонты), а на другом 5399 (Алибаба и другие).
Вчера набрал там подарков почти на 1000 грн, но попал не на тот терминал :( Теперь буду знать.

В Киеве Розетка на Киото 5399 была в декабре!
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:11

И выбрать нечего(Зображення
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:16

  rollo написав:И выбрать нечего(

ну, на вкус и цвет... из этого перечня, как мне кажется, выбор намного выше среднего.
если, конечно, желать по 10-20% на продукты питания, кафе, рестораны - тогда да, выбрать нечего
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:18

  Yuri_T написав:
  rollo написав:И выбрать нечего(

ну, на вкус и цвет... из этого перечня, как мне кажется, выбор намного выше среднего.
если, конечно, желать по 10-20% на продукты питания, кафе, рестораны - тогда да, выбрать нечего

На рестораны, продукты и развлечения в этом месяце мне коко 5 прОцентов дает.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 16:13

Playstation store

Покупки в Playstation store почему-то вместо развлечений, прошли как онлайн видеосервисы :( и ни на одну покупку не пришло предложение рассрочки.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 16:15

Re: Альфа-Банк

с наступившим новым годом :)

хочу оставить пожелание по поводу выписки: очень неудобно, что в ней нет времени операций, баланса после каждой операции, ну и почему-то неудачные операции по карте не все отображаются. Столкнулась с тем, что было списание средств на Новой почте в сентябре, к-рое у них зависло и потом вернулось через какое-то время, так от него следов не осталось...

забавный еще момент: перевод на карту был проведен ок 10 утра 29/12, смс пришла, а в выписке операция отобразилась только 31, до этого вообще было непонятно, прошел он удачно или нет.
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 16:20

  Skiw написав:Покупки в Playstation store почему-то вместо развлечений, прошли как онлайн видеосервисы :( и ни на одну покупку не пришло предложение рассрочки.


тут только надо посмотреть мсс в выписке и в актуальных правилах кешью
STIGA
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 16:23

  Hella написав:У меня убрали все нужное ))). Особенно аптеку.
Нажала на алибабу- никогда там не покупала, но подумала, раз написано "и другие", может, это и к другим интернет-магазинам относится, книжным, например.


Онлайн оплата на сайте Розетки - МСС 5399.
SL5
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 16:24

  STIGA написав:
  Skiw написав:Покупки в Playstation store почему-то вместо развлечений, прошли как онлайн видеосервисы :( и ни на одну покупку не пришло предложение рассрочки.


тут только надо посмотреть мсс в выписке и в актуальных правилах кешью

Мсс 5816, в правилах оно и есть в онлайн сервисах, просто раньше оно было в развлечениях. Ну и ладно :(
Skiw :D
Skiw
 
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