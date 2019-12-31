Додано: Сер 01 січ, 2020 16:15

с наступившим новым годомхочу оставить пожелание по поводу выписки: очень неудобно, что в ней нет времени операций, баланса после каждой операции, ну и почему-то неудачные операции по карте не все отображаются. Столкнулась с тем, что было списание средств на Новой почте в сентябре, к-рое у них зависло и потом вернулось через какое-то время, так от него следов не осталось...забавный еще момент: перевод на карту был проведен ок 10 утра 29/12, смс пришла, а в выписке операция отобразилась только 31, до этого вообще было непонятно, прошел он удачно или нет.