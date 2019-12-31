коко?
сорри, за неформальными банковскими "аббревеатурами" не слежу.
зы. если есть альтернатива - это всегда хорошо.
конкуренция на рынке лишь на пользу потребителю.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 січ, 2020 17:10
коко?
сорри, за неформальными банковскими "аббревеатурами" не слежу.
зы. если есть альтернатива - это всегда хорошо.
конкуренция на рынке лишь на пользу потребителю.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 01 січ, 2020 17:29
Re: Альфа-Банк
Кредитка (чи дебетка) від банку Форвард
+50грн !
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