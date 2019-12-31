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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8023802480258026

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 17:10

  rollo написав:На рестораны, продукты и развлечения в этом месяце мне коко 5 прОцентов дает.

коко?
сорри, за неформальными банковскими "аббревеатурами" не слежу.

зы. если есть альтернатива - это всегда хорошо.
конкуренция на рынке лишь на пользу потребителю.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 17:29

Re: Альфа-Банк

  Yuri_T написав:коко?
сорри, за неформальными банковскими "аббревеатурами" не слежу.


Кредитка (чи дебетка) від банку Форвард

https://www.forward-bank.com/cards/koko-credit/
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greenozon
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