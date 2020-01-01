Коллеги, добрый день Давно не совершал крупных покупок с карты Альфа-банка, что там сейчас с рассрочкой... Если оформлять рассрочку скажем на 3 месяца, первое списание будет через 1 РД?!? Досрочное гашение рассрочки будет без комиссий?!? Карта Максимка, пока еще не знаю переведена в 2.0 или нет.
Lost написав:Коллеги, добрый день Давно не совершал крупных покупок с карты Альфа-банка, что там сейчас с рассрочкой... Если оформлять рассрочку скажем на 3 месяца, первое списание будет через 1 РД?!? Досрочное гашение рассрочки будет без комиссий?!? Карта Максимка, пока еще не знаю переведена в 2.0 или нет.
Добрый день. Первый платеж по рассрочке формируется через одну РД. Комиссий за досрочное гашение нет.
Lost написав:Коллеги, добрый день Давно не совершал крупных покупок с карты Альфа-банка, что там сейчас с рассрочкой... Если оформлять рассрочку скажем на 3 месяца, первое списание будет через 1 РД?!? Досрочное гашение рассрочки будет без комиссий?!? Карта Максимка, пока еще не знаю переведена в 2.0 или нет.
Добрый день. Первый платеж по рассрочке формируется через одну РД. Комиссий за досрочное гашение нет.
Alfa_Bank, а в какой момент при этом списывается ежемесячная комиссия? - в дату оформления (подтверждения) рассрочки; - дату покупки; - в следующий РД, может еще как то...