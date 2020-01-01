коко?
сорри, за неформальными банковскими "аббревеатурами" не слежу.
зы. если есть альтернатива - это всегда хорошо.
конкуренция на рынке лишь на пользу потребителю.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 січ, 2020 17:10
коко?
сорри, за неформальными банковскими "аббревеатурами" не слежу.
зы. если есть альтернатива - это всегда хорошо.
конкуренция на рынке лишь на пользу потребителю.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 01 січ, 2020 17:29
Re: Альфа-Банк
Кредитка (чи дебетка) від банку Форвард
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 02 січ, 2020 09:02
Re: Альфа-Банк
Коллеги, добрый день
Давно не совершал крупных покупок с карты Альфа-банка, что там сейчас с рассрочкой... Если оформлять рассрочку скажем на 3 месяца, первое списание будет через 1 РД?!?
Досрочное гашение рассрочки будет без комиссий?!?
Карта Максимка, пока еще не знаю переведена в 2.0 или нет.
Додано: Чет 02 січ, 2020 09:17
Добрый день. Первый платеж по рассрочке формируется через одну РД. Комиссий за досрочное гашение нет.
Додано: Чет 02 січ, 2020 10:48
Alfa_Bank, а в какой момент при этом списывается ежемесячная комиссия?
- в дату оформления (подтверждения) рассрочки;
- дату покупки;
- в следующий РД, может еще как то...
Додано: Чет 02 січ, 2020 10:50
Додано: Чет 02 січ, 2020 12:22
Уважаемый Alfa_Bank !
Не могли бы Вы прокомментировать цитату ниже и подсказать за какой период были начислены %% по дох. сейфу в декабре? Заранее благодарна
Востаннє редагувалось Кассандра в Чет 02 січ, 2020 12:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 02 січ, 2020 12:38
Тут вже піднімали це питання. Ваш онлайн-банкінг, що веб-версія, що мобайл, нещадно тупить через мобільний інтернет. Щойно в Берегово через 3Ж від Київстар 10 хвилин перекладав кошти з дохсейфу на картку.
Простимулюйте Ваш Альфадіджитал, нехай повимикають непотрібні статистики/рюшечки.
Додано: Чет 02 січ, 2020 13:10
Alfa_Bank, с Новым Годом!
Чат в апликухе нещадно тупит, сменилось 5 операторов, никто не знает как установить лимит по р2р Советовали через менюшку в апликухе изменить
Через скайп удалось уговорить оператора таки изменить лимит, пройдя унизительную проверку(т.к. не видят финномера) мыла, размера трусов и депо в юанях
З Новым Роком, Алюнік, щастя та натхнення в збереженні моїх грошей
... делайте хоть что-нибудь!
|