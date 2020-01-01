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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8024802580268027

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 14:05

  Кассандра написав:Уважаемый Alfa_Bank !
Не могли бы Вы прокомментировать цитату ниже и подсказать за какой период были начислены %% по дох. сейфу в декабре? Заранее благодарна
  Solar_simfi написав:Відсотки за дох. сейфом, датою проведення 28 грудня сплачено по 28 грудня включно? По 31 грудня, по 2 січня включно? Принципової різниці немає, суто цікавість.

Добрый день. % выплачены по 28/12, за 29-31/12 выплата будет в январе.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Чет 02 січ, 2020 15:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 14:08

  clientage написав:Alfa_Bank, с Новым Годом!

Чат в апликухе нещадно тупит, сменилось 5 операторов, никто не знает как установить лимит по р2р :mrgreen: Советовали через менюшку в апликухе изменить :mrgreen:
Через скайп удалось уговорить оператора таки изменить лимит, пройдя унизительную проверку(т.к. не видят финномера) мыла, размера трусов и депо в юанях :mrgreen:

З Новым Роком, Алюнік, щастя та натхнення в збереженні моїх грошей :mrgreen: :mrgreen:

Добрый день. Жаль, что так вышло( С Новым годом!
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:46

раньше розетка шла как алибаба - сейчас пошла как одежда
ЗЫ
хоть бери и перед каждой оплатой лимиты выставляй и звони в поддержку
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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