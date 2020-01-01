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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 14:05
Кассандра написав:
Уважаемый Alfa_Bank
!
Не могли бы Вы прокомментировать цитату ниже и подсказать за какой период были начислены %% по дох. сейфу в декабре? Заранее благодарна
Solar_simfi написав:
Відсотки за дох. сейфом, датою проведення 28 грудня сплачено по 28 грудня включно? По 31 грудня, по 2 січня включно? Принципової різниці немає, суто цікавість.
Добрый день. % выплачены по 28/12, за 29-31/12 выплата будет в январе.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в Чет 02 січ, 2020 15:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 14:08
clientage написав:Alfa_Bank
, с Новым Годом!
Чат в апликухе нещадно тупит, сменилось 5 операторов, никто не знает как установить лимит по р2р
Советовали через менюшку в апликухе изменить
Через скайп удалось уговорить оператора таки изменить лимит, пройдя унизительную проверку(т.к. не видят финномера) мыла, размера трусов и депо в юанях
З Новым Роком, Алюнік, щастя та натхнення в збереженні моїх грошей
Добрый день. Жаль, что так вышло( С Новым годом!
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 02 січ, 2020 17:46
раньше розетка шла как алибаба - сейчас пошла как одежда
ЗЫ
хоть бери и перед каждой оплатой лимиты выставляй и звони в поддержку
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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