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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8024802580268027

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 14:05

  Кассандра написав:Уважаемый Alfa_Bank !
Не могли бы Вы прокомментировать цитату ниже и подсказать за какой период были начислены %% по дох. сейфу в декабре? Заранее благодарна
  Solar_simfi написав:Відсотки за дох. сейфом, датою проведення 28 грудня сплачено по 28 грудня включно? По 31 грудня, по 2 січня включно? Принципової різниці немає, суто цікавість.

Добрый день. % выплачены по 28/12, за 29-31/12 выплата будет в январе.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Чет 02 січ, 2020 15:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 14:08

  clientage написав:Alfa_Bank, с Новым Годом!

Чат в апликухе нещадно тупит, сменилось 5 операторов, никто не знает как установить лимит по р2р :mrgreen: Советовали через менюшку в апликухе изменить :mrgreen:
Через скайп удалось уговорить оператора таки изменить лимит, пройдя унизительную проверку(т.к. не видят финномера) мыла, размера трусов и депо в юанях :mrgreen:

З Новым Роком, Алюнік, щастя та натхнення в збереженні моїх грошей :mrgreen: :mrgreen:

Добрый день. Жаль, что так вышло( С Новым годом!
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:46

раньше розетка шла как алибаба - сейчас пошла как одежда
ЗЫ
хоть бери и перед каждой оплатой лимиты выставляй и звони в поддержку
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 22:50

Привіт Альфовці :)

Пакет "Platinum Black" Річне обслуговування пакету послуг 200 грн.

Якщо виконувати одне з трьох умов(залишки у Банку від 250 000 грн до 250 000 грн АБО Покупки за міс від 10 000 грн до 10 000 грн АБО Покупки за міс від 12 шт)

То платіж на 200 грн. скасовується? чи тільки місячна абонплата?
root
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 22:58

root
то будете користуватись цим "чорним" пакетом аж за 0 грн в місяць :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:03

greenozon
Так отож за місячну абонплату зрозуміло, а за річний платіж не зовсім :D
root
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:11

  root написав:greenozon
Так отож за місячну абонплату зрозуміло, а за річний платіж не зовсім :D

річний платіж для нових клієнтів треба буде платити
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velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:00

Заявка на створення депозиту

  Інкогніто написав:
Alfa_Bank написав:Депозиты, созданные в МАВ с 13:00ч 28.12.19 по 02.01.2020 будут оформлены датой 03.01.2020.


Деньги списались, депозита пока нет.


И что сделано не так, почему депозит открылся 03.01.2020?
Специально почитали Ваше сообщение и перекинули деньги с монобанка. Там под 16.5%, но с капитализацией.
28.12.2019 11:08 Заявка на створення депозиту
Договір № TDRM000459022 от 03.01.2020
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:14

деталізація по депозитам Альфи

https://news.finance.ua/ua/news/-/46148 ... 2020-rotsi
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:15

  Інкогніто написав:
  Інкогніто написав:
Alfa_Bank написав:Депозиты, созданные в МАВ с 13:00ч 28.12.19 по 02.01.2020 будут оформлены датой 03.01.2020.


Деньги списались, депозита пока нет.


И что сделано не так, почему депозит открылся 03.01.2020?
Специально почитали Ваше сообщение и перекинули деньги с монобанка. Там под 16.5%, но с капитализацией.
28.12.2019 11:08 Заявка на створення депозиту
Договір № TDRM000459022 от 03.01.2020

Добрый день. В вопросе разбираюсь. Отпишусь.
Alfa_Bank
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