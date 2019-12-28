Кассандра написав:Уважаемый Alfa_Bank !
Не могли бы Вы прокомментировать цитату ниже и подсказать за какой период были начислены %% по дох. сейфу в декабре? Заранее благодарна
Добрый день. % выплачены по 28/12, за 29-31/12 выплата будет в январе.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 14:05
Добрый день. % выплачены по 28/12, за 29-31/12 выплата будет в январе.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Чет 02 січ, 2020 15:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 02 січ, 2020 14:08
Добрый день. Жаль, что так вышло( С Новым годом!
Додано: Чет 02 січ, 2020 17:46
раньше розетка шла как алибаба - сейчас пошла как одежда
ЗЫ
хоть бери и перед каждой оплатой лимиты выставляй и звони в поддержку
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Чет 02 січ, 2020 22:50
Привіт Альфовці
Пакет "Platinum Black" Річне обслуговування пакету послуг 200 грн.
Якщо виконувати одне з трьох умов(залишки у Банку від 250 000 грн до 250 000 грн АБО Покупки за міс від 10 000 грн до 10 000 грн АБО Покупки за міс від 12 шт)
То платіж на 200 грн. скасовується? чи тільки місячна абонплата?
Додано: Чет 02 січ, 2020 22:58
root
то будете користуватись цим "чорним" пакетом аж за 0 грн в місяць
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 02 січ, 2020 23:03
greenozon
Так отож за місячну абонплату зрозуміло, а за річний платіж не зовсім
Додано: Чет 02 січ, 2020 23:11
річний платіж для нових клієнтів треба буде платити
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:00
Заявка на створення депозиту
И что сделано не так, почему депозит открылся 03.01.2020?
Специально почитали Ваше сообщение и перекинули деньги с монобанка. Там под 16.5%, но с капитализацией.
28.12.2019 11:08 Заявка на створення депозиту
Договір № TDRM000459022 от 03.01.2020
Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:14
деталізація по депозитам Альфи
https://news.finance.ua/ua/news/-/46148 ... 2020-rotsi
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:15
Добрый день. В вопросе разбираюсь. Отпишусь.
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