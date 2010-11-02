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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:05
Альфа красавцы, забронил жилье. на 132 бакса, и только потом глянул курсы. Считал что Тревел перекроет разницу
Ага! При рыночном 23.9 операции по картам 25.00
Больше 4 %. Не ну это уже ни в какие ворота))))
Пока только покупка валюты, и оплата Платиной, для получения орехами в Кешью)))
Но вообще это выглядит уже как полный беспредел
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Shummi
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:19
Shummi написав:
Альфа красавцы, забронил жилье. на 132 бакса, и только потом глянул курсы. Считал что Тревел перекроет разницу
Ага! При рыночном 23.9 операции по картам 25.00
Больше 4 %. Не ну это уже ни в какие ворота))))
Пока только покупка валюты, и оплата Платиной, для получения орехами в Кешью)))
Но вообще это выглядит уже как полный беспредел
да уже 100 раз перетерли.
постоянно трэвэлом пользоваться только по грн.
если брать что то за валюту то с прицелом компенсировать за баллы
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mephala
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:23
Алюсик, сегодняшние платежи не спешит выпускать. Видать от Нового года ещё не отошла.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:24
mephala
Та я тоже участвовал. но все таки не больше 4 % была комиссия. Это уже чистый убыток))))
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Shummi
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:25
Здравствуйте Alfa_Bank
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Подскажите пожалуйста - вовремя ли ушёл 1-й поезд или с задержкой?
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Кассандра
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:43
Перевыпустил максимум на максимум 2,0, разблокировал, активировал, заблокировал старую.
а когда сменится тариф? после РД?
п.с. с прошедшими и наступающми )
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yuri1978
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:45
Shummi написав:
Альфа красавцы, забронил жилье. на 132 бакса, и только потом глянул курсы. Считал что Тревел перекроет разницу
Ага! При рыночном 23.9 операции по картам 25.00
Больше 4 %. Не ну это уже ни в какие ворота))))
Пока только покупка валюты, и оплата Платиной, для получения орехами в Кешью)))
Но вообще это выглядит уже как полный беспредел
Шо! Опять!
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rollo
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:47
yuri1978 написав:
Перевыпустил максимум на максимум 2,0, разблокировал, активировал, заблокировал старую.
а когда сменится тариф? после РД?
После РД. И после РД в рабочий день проверьте страховки.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:48
yuri1978 написав:
Перевыпустил максимум на максимум 2,0, разблокировал, активировал, заблокировал старую
.
а когда сменится тариф? после РД?
п.с. с прошедшими и наступающми )
Нуна АННУЛИРОВАТЬ старую, тада и сменится
Через чат или саппорт мона аннулировать. Причем студенты на саппорте тож путаются в блокировке и аннулировании
... делайте хоть что-нибудь!
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yuri1978
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