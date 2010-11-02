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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 80268027802880298030>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:05

Re: Альфа-Банк

Альфа красавцы, забронил жилье. на 132 бакса, и только потом глянул курсы. Считал что Тревел перекроет разницу :-)
Ага! При рыночном 23.9 операции по картам 25.00
Больше 4 %. Не ну это уже ни в какие ворота))))
Пока только покупка валюты, и оплата Платиной, для получения орехами в Кешью)))
Но вообще это выглядит уже как полный беспредел
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:19

  Shummi написав:Альфа красавцы, забронил жилье. на 132 бакса, и только потом глянул курсы. Считал что Тревел перекроет разницу :-)
Ага! При рыночном 23.9 операции по картам 25.00
Больше 4 %. Не ну это уже ни в какие ворота))))
Пока только покупка валюты, и оплата Платиной, для получения орехами в Кешью)))
Но вообще это выглядит уже как полный беспредел

да уже 100 раз перетерли.
постоянно трэвэлом пользоваться только по грн.
если брать что то за валюту то с прицелом компенсировать за баллы
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:23

Алюсик, сегодняшние платежи не спешит выпускать. Видать от Нового года ещё не отошла.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:24

mephala
Та я тоже участвовал. но все таки не больше 4 % была комиссия. Это уже чистый убыток))))
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:25

Здравствуйте Alfa_Bank !
Подскажите пожалуйста - вовремя ли ушёл 1-й поезд или с задержкой? :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:43

Re: Альфа-Банк

Перевыпустил максимум на максимум 2,0, разблокировал, активировал, заблокировал старую.
а когда сменится тариф? после РД?

п.с. с прошедшими и наступающми )
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:45

  Shummi написав:Альфа красавцы, забронил жилье. на 132 бакса, и только потом глянул курсы. Считал что Тревел перекроет разницу :-)
Ага! При рыночном 23.9 операции по картам 25.00
Больше 4 %. Не ну это уже ни в какие ворота))))
Пока только покупка валюты, и оплата Платиной, для получения орехами в Кешью)))
Но вообще это выглядит уже как полный беспредел

Шо! Опять!
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:47

  yuri1978 написав:Перевыпустил максимум на максимум 2,0, разблокировал, активировал, заблокировал старую.
а когда сменится тариф? после РД?

После РД. И после РД в рабочий день проверьте страховки.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:48

  yuri1978 написав:Перевыпустил максимум на максимум 2,0, разблокировал, активировал, заблокировал старую.
а когда сменится тариф? после РД?

п.с. с прошедшими и наступающми )

Нуна АННУЛИРОВАТЬ старую, тада и сменится
Через чат или саппорт мона аннулировать. Причем студенты на саппорте тож путаются в блокировке и аннулировании :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:51

  clientage написав: Причем студенты на саппорте тож путаются в блокировке и аннулировании :mrgreen:
путаются не только они, но и манагеры в отделениях, выдававшие карту :mrgreen:
yuri1978
 
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