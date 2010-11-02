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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:52
Кассандра написав:
Здравствуйте Alfa_Bank
!
Подскажите пожалуйста - вовремя ли ушёл 1-й поезд или с задержкой?
Добрый день. Сегодня первый операционный день года. В связи с большим количеством платежей для обработки, они уходят с задержкой. Извините за неудобства.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:56
Alfa_Bank
, а конвертер в ИБАН шаблонов в МАБе када запустите?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:57
yuri1978 написав:
а когда сменится тариф? после РД?
Писали, что наследующий день после РД происходит смена тарифа.
PS Если удачливы, то может смениться и до РД
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MASolomko
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:58
Alfa_Bank
ну скажите тогда хоть пожалуйста, когда первый поезд уйдёт? Человек волнуется
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Кассандра
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:58
MASolomko написав: yuri1978 написав:
а когда сменится тариф? после РД?
Писали, что наследующий день после РД происходит смена тарифа.
PS Если удачливы, то может смениться и до РД
У меня после перехода на 2.0 в ближайшую РД комисс за РКО уже не снялась
... делайте хоть что-нибудь!
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yuri1978
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:00
Так вы сами руцями в кабине Подяки все приаттачте, ток главной же может быть ток одна карта, ток с главной мона снимать бонусы на кассе.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:05
clientage написав:
Так вы сами руцями в кабине Подяки все приаттачте, ток главной же может быть ток одна карта, ток с главной мона снимать бонусы на кассе.
Альфа с Эко еще "не снюхались", пишут "ниактивна" и все...
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yuri1978
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:15
Альфа-банк, по акции бонус за переказ не было выплаты в декабре. Подскажите когда ждать бонус?
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antey718
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:25
Кассандра написав:Alfa_Bank
ну скажите тогда хоть пожалуйста, когда первый поезд уйдёт? Человек волнуется
Поддерживаю. Не ушёл ещё первый поезд. У меня погашение кредитки по стандартому пути, "не онлайн", до сих пор не прошло. Обычно, занимает 10-15 минут после отправления.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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