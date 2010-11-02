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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8027802880298030>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:52

  Кассандра написав:Здравствуйте Alfa_Bank !
Подскажите пожалуйста - вовремя ли ушёл 1-й поезд или с задержкой? :roll:

Добрый день. Сегодня первый операционный день года. В связи с большим количеством платежей для обработки, они уходят с задержкой. Извините за неудобства.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:56

Alfa_Bank, а конвертер в ИБАН шаблонов в МАБе када запустите? :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:57

Re: Альфа-Банк

  yuri1978 написав:а когда сменится тариф? после РД?
Писали, что наследующий день после РД происходит смена тарифа.

PS Если удачливы, то может смениться и до РД :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:58

Alfa_Bank ну скажите тогда хоть пожалуйста, когда первый поезд уйдёт? Человек волнуется :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:58

  MASolomko написав:
  yuri1978 написав:а когда сменится тариф? после РД?
Писали, что наследующий день после РД происходит смена тарифа.

PS Если удачливы, то может смениться и до РД :)

У меня после перехода на 2.0 в ближайшую РД комисс за РКО уже не снялась :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:58

  MASolomko написав:PS Если удачливы, то может смениться и до РД :)
какая там удача - допку жены по эко до сих пор в кабинете приаттачить не могу :mrgreen:
yuri1978
 
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  yuri1978 написав:
  MASolomko написав:PS Если удачливы, то может смениться и до РД :)
какая там удача - допку жены по эко до сих пор в кабинете приаттачить не могу :mrgreen:

Так вы сами руцями в кабине Подяки все приаттачте, ток главной же может быть ток одна карта, ток с главной мона снимать бонусы на кассе.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:05

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Так вы сами руцями в кабине Подяки все приаттачте, ток главной же может быть ток одна карта, ток с главной мона снимать бонусы на кассе.
Альфа с Эко еще "не снюхались", пишут "ниактивна" и все...
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:15

Re: Альфа-Банк

Альфа-банк, по акции бонус за переказ не было выплаты в декабре. Подскажите когда ждать бонус?
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:25

  Кассандра написав:Alfa_Bank ну скажите тогда хоть пожалуйста, когда первый поезд уйдёт? Человек волнуется :roll:

Поддерживаю. Не ушёл ещё первый поезд. У меня погашение кредитки по стандартому пути, "не онлайн", до сих пор не прошло. Обычно, занимает 10-15 минут после отправления.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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