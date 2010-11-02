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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8027802880298030

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:41

  clientage написав:Alfa_Bank, а конвертер в ИБАН шаблонов в МАБе када запустите? :P


Да бог с тем конвертером. Хотя бы просто создать шаблон по новой лля ебана.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:42

  Фантом написав:
  Кассандра написав:Alfa_Bank ну скажите тогда хоть пожалуйста, когда первый поезд уйдёт? Человек волнуется :roll:

Поддерживаю. Не ушёл ещё первый поезд. У меня погашение кредитки по стандартому пути, "не онлайн", до сих пор не прошло. Обычно, занимает 10-15 минут после отправления.


Потдверждаю. Утренний поезд не ушёл в срок.
Интересно, ебановский сэп также задержали или это тока над староверами знущаются?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:42

  clientage написав:Alfa_Bank, а конвертер в ИБАН шаблонов в МАБе када запустите? :P

Добрый день. В планах с 13.01.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:45

  Кассандра написав:Alfa_Bank ну скажите тогда хоть пожалуйста, когда первый поезд уйдёт? Человек волнуется :roll:

Пока не знаем, стараемся как можно быстрее :oops:
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:47

Alfa_Bank ну хоть к скольки-то отправите? хоть примерно :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:50

  antey718 написав:Альфа-банк, по акции бонус за переказ не было выплаты в декабре. Подскажите когда ждать бонус?

Добрый день. Занимаюсь вашим вопросом. Отпишусь.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:51

  IMPRINTER написав:
  Фантом написав:
  Кассандра написав:Alfa_Bank ну скажите тогда хоть пожалуйста, когда первый поезд уйдёт? Человек волнуется :roll:

Поддерживаю. Не ушёл ещё первый поезд. У меня погашение кредитки по стандартому пути, "не онлайн", до сих пор не прошло. Обычно, занимает 10-15 минут после отправления.


Потдверждаю. Утренний поезд не ушёл в срок.
Интересно, ебановский сэп также задержали или это тока над староверами знущаются?

Добрый день. IBAN сегодня сама проверяла. Дошел.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:52

Re: Альфа-Банк

Даже монин сэп уже пришёл
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:53

  Кассандра написав:Alfa_Bank ну хоть к скольки-то отправите? хоть примерно :roll:

До 15 все должно уйти.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:53

  Alfa_Bank написав:
  Кассандра написав:Alfa_Bank ну скажите тогда хоть пожалуйста, когда первый поезд уйдёт? Человек волнуется :roll:

Пока не знаем, стараемся как можно быстрее :oops:


Не могу понять, так у вас какая то тетка, чтоли сидит вручную каждый платеж обрабатывает, какая разница много их или мало, да и врядли, что все клиенты все праздники те сэпы слали под поздравления Зеленского? С других банков прекрасно все сэпы пришли, отправляемые на праздники как обычно.

Вы нам хоть соощите плиз, когда по итогу отправят утренний поезд.
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