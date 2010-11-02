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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:41
clientage написав:Alfa_Bank
, а конвертер в ИБАН шаблонов в МАБе када запустите?
Да бог с тем конвертером. Хотя бы просто создать шаблон по новой лля ебана.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:42
Фантом написав: Кассандра написав:Alfa_Bank
ну скажите тогда хоть пожалуйста, когда первый поезд уйдёт? Человек волнуется
Поддерживаю. Не ушёл ещё первый поезд. У меня погашение кредитки по стандартому пути, "не онлайн", до сих пор не прошло. Обычно, занимает 10-15 минут после отправления.
Потдверждаю. Утренний поезд не ушёл в срок.
Интересно, ебановский сэп также задержали или это тока над староверами знущаются?
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:42
clientage написав:Alfa_Bank
, а конвертер в ИБАН шаблонов в МАБе када запустите?
Добрый день. В планах с 13.01.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:47
Alfa_Bank
ну хоть к скольки-то отправите? хоть примерно
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Кассандра
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:50
antey718 написав:
Альфа-банк, по акции бонус за переказ не было выплаты в декабре. Подскажите когда ждать бонус?
Добрый день. Занимаюсь вашим вопросом. Отпишусь.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:51
IMPRINTER написав: Фантом написав: Кассандра написав:Alfa_Bank
ну скажите тогда хоть пожалуйста, когда первый поезд уйдёт? Человек волнуется
Поддерживаю. Не ушёл ещё первый поезд. У меня погашение кредитки по стандартому пути, "не онлайн", до сих пор не прошло. Обычно, занимает 10-15 минут после отправления.
Потдверждаю. Утренний поезд не ушёл в срок.
Интересно, ебановский сэп также задержали или это тока над староверами знущаются?
Добрый день. IBAN сегодня сама проверяла. Дошел.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:52
Даже монин сэп уже пришёл
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:53
Кассандра написав:Alfa_Bank
ну хоть к скольки-то отправите? хоть примерно
До 15 все должно уйти.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:53
Не могу понять, так у вас какая то тетка, чтоли сидит вручную каждый платеж обрабатывает, какая разница много их или мало, да и врядли, что все клиенты все праздники те сэпы слали под поздравления Зеленского? С других банков прекрасно все сэпы пришли, отправляемые на праздники как обычно.
Вы нам хоть соощите плиз, когда по итогу отправят утренний поезд.
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