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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8029803080318032>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:56

Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:Потдверждаю. Утренний поезд не ушёл в срок.
Интересно, ебановский сэп также задержали или это тока над староверами знущаются?

Банки смешные стали. Зашел пополнить через кеш-ин, стоит очередь человек 10 к одному. Зашел к девченкам, смеются говорят "да на втором инкассацию нужно провести он полный". :mrgreen:
Альфа Вы делаете нашу жизнь веселее, номер тумбы А2407093.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:56

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кассандра написав:Alfa_Bank ну скажите тогда хоть пожалуйста, когда первый поезд уйдёт? Человек волнуется :roll:

Пока не знаем, стараемся как можно быстрее :oops:


Не могу понять, так у вас какая то тетка, чтоли сидит вручную каждый платеж обрабатывает, какая разница много их или мало, да и врядли, что все клиенты все праздники те сэпы слали под поздравления Зеленского? С других банков прекрасно все сэпы пришли, отправляемые на праздники как обычно.

Вы нам хоть соощите плиз, когда по итогу отправят утренний поезд.

Сообщу :wink:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:58

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Вы нам хоть соощите плиз, когда по итогу отправят утренний поезд.

Сообщу :wink:

Только утренним он уже не будет.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:58

  ruvex написав:
  IMPRINTER написав:Потдверждаю. Утренний поезд не ушёл в срок.
Интересно, ебановский сэп также задержали или это тока над староверами знущаются?

Банки смешные стали. Зашел пополнить через кеш-ин, стоит очередь человек 10 к одному. Зашел к девченкам, смеются говорят "да на втором инкассацию нужно провести он полный". :mrgreen:
Альфа Вы делаете нашу жизнь веселее, номер тумбы А2407093.

Добрый день. Большой наплыв клиентов после праздников :shock: Стараемся оперативно инкассировать. Извините за неудобства.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:02

  Alfa_Bank написав:Добрый день. Большой наплыв клиентов после праздников :shock: Стараемся оперативно инкассировать. Извините за неудобства.

Исключительно ради информации, т.к. воспринимаю Альфу по-философски, но иногда и философский камень трескается. :wink:
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:06

  Alfa_Bank написав:
  Кассандра написав:Alfa_Bank ну скажите тогда хоть пожалуйста, когда первый поезд уйдёт? Человек волнуется :roll:

Пока не знаем, стараемся как можно быстрее :oops:

Такая проблема только с внешними платежами? Если сейчас отправлю внутри банка другому клиенту через сервис "Поповнення рахунку online" в меню "Платежі та перекази" в МАБе, то придет за 20 минут, как обычно обещают, или тоже буде 4 часа бродить?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:09

  candidat написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кассандра написав:Alfa_Bank ну скажите тогда хоть пожалуйста, когда первый поезд уйдёт? Человек волнуется :roll:

Пока не знаем, стараемся как можно быстрее :oops:

Такая проблема только с внешними платежами? Если сейчас отправлю внутри банка другому клиенту через сервис "Поповнення рахунку online" в меню "Платежі та перекази" в МАБе, то придет за 20 минут, как обычно обещают, или тоже буде 4 часа бродить?

Добрый день. "Поповнення рахунку online" придет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:24

Re: Альфа-Банк

Всё. Ушёл поезд, минут пятнадцать назад.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:39

  Alfa_Bank написав:
  antey718 написав:Альфа-банк, по акции бонус за переказ не было выплаты в декабре. Подскажите когда ждать бонус?

Добрый день. Занимаюсь вашим вопросом. Отпишусь.

Бонус вам сегодня зачислен на карточный счет.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:45

  Sagittarius написав:
  Sagittarius написав:Кто знает, а была уже выплата орехов по акции 200 грн за 20000 грн трат с кредитки в ноябре? ...

По сообщению поддержки выплаты 200 грн еще не было. Ждем-с.

Уважаемый представитель! Начисления бонусов так и не было по этой акции в прошлом году. Можете прояснить ситуацию?
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