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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:56
IMPRINTER написав:
Потдверждаю. Утренний поезд не ушёл в срок.
Интересно, ебановский сэп также задержали или это тока над староверами знущаются?
Банки смешные стали. Зашел пополнить через кеш-ин, стоит очередь человек 10 к одному. Зашел к девченкам, смеются говорят "да на втором инкассацию нужно провести он полный".
Альфа Вы делаете нашу жизнь веселее, номер тумбы А2407093.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:56
IMPRINTER написав:
Не могу понять, так у вас какая то тетка, чтоли сидит вручную каждый платеж обрабатывает, какая разница много их или мало, да и врядли, что все клиенты все праздники те сэпы слали под поздравления Зеленского? С других банков прекрасно все сэпы пришли, отправляемые на праздники как обычно.
Вы нам хоть соощите плиз, когда по итогу отправят утренний поезд.
Сообщу
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:58
Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:
Вы нам хоть соощите плиз, когда по итогу отправят утренний поезд.
Сообщу
Только утренним он уже не будет.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
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ruvex
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- Повідомлень: 8879
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 690 раз.
- Подякували: 1958 раз.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:58
ruvex написав: IMPRINTER написав:
Потдверждаю. Утренний поезд не ушёл в срок.
Интересно, ебановский сэп также задержали или это тока над староверами знущаются?
Банки смешные стали. Зашел пополнить через кеш-ин, стоит очередь человек 10 к одному. Зашел к девченкам, смеются говорят "да на втором инкассацию нужно провести он полный".
Альфа Вы делаете нашу жизнь веселее, номер тумбы А2407093.
Добрый день. Большой наплыв клиентов после праздников
Стараемся оперативно инкассировать. Извините за неудобства.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:02
Alfa_Bank написав:
Добрый день. Большой наплыв клиентов после праздников
Стараемся оперативно инкассировать. Извините за неудобства.
Исключительно ради информации, т.к. воспринимаю Альфу по-философски, но иногда и философский камень трескается.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
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ruvex
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:06
Такая проблема только с внешними платежами? Если сейчас отправлю внутри банка другому клиенту через сервис "Поповнення рахунку online" в меню "Платежі та перекази" в МАБе, то придет за 20 минут, как обычно обещают, или тоже буде 4 часа бродить?
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candidat
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:09
candidat написав:
Такая проблема только с внешними платежами? Если сейчас отправлю внутри банка другому клиенту через сервис "Поповнення рахунку online" в меню "Платежі та перекази" в МАБе, то придет за 20 минут, как обычно обещают, или тоже буде 4 часа бродить?
Добрый день. "Поповнення рахунку online" придет.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:24
Всё. Ушёл поезд, минут пятнадцать назад.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:39
Alfa_Bank написав: antey718 написав:
Альфа-банк, по акции бонус за переказ не было выплаты в декабре. Подскажите когда ждать бонус?
Добрый день. Занимаюсь вашим вопросом. Отпишусь.
Бонус вам сегодня зачислен на карточный счет.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:45
Sagittarius написав: Sagittarius написав:
Кто знает, а была уже выплата орехов по акции 200 грн за 20000 грн трат с кредитки в ноябре? ...
По сообщению поддержки выплаты 200 грн еще не было. Ждем-с.
Уважаемый представитель! Начисления бонусов так и не было по этой акции в прошлом году. Можете прояснить ситуацию?
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