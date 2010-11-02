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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:07
Фантом написав:
Всё. Ушёл поезд, минут пятнадцать назад.
интересно обработка идет по ФИФО или по ЛИФО - вы когда слали ?
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:21
Sagittarius написав: Sagittarius написав: Sagittarius написав:
Кто знает, а была уже выплата орехов по акции 200 грн за 20000 грн трат с кредитки в ноябре? ...
По сообщению поддержки выплаты 200 грн еще не было. Ждем-с.
Уважаемый представитель! Начисления бонусов так и не было по этой акции в прошлом году. Можете прояснить ситуацию?
Добрый день. Выплата производилась автоматически после проведения операций на определенную сумму. Но нужно было транзачить картой, что указан в смс. У вас по ней транзакций нет.
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