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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8029803080318032

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:07

  Фантом написав:Всё. Ушёл поезд, минут пятнадцать назад.


интересно обработка идет по ФИФО или по ЛИФО - вы когда слали ?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:21

  Sagittarius написав:
  Sagittarius написав:
  Sagittarius написав:Кто знает, а была уже выплата орехов по акции 200 грн за 20000 грн трат с кредитки в ноябре? ...

По сообщению поддержки выплаты 200 грн еще не было. Ждем-с.

Уважаемый представитель! Начисления бонусов так и не было по этой акции в прошлом году. Можете прояснить ситуацию?

Добрый день. Выплата производилась автоматически после проведения операций на определенную сумму. Но нужно было транзачить картой, что указан в смс. У вас по ней транзакций нет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:34

Детки пришли к папочке !
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:52

Re: Альфа-Банк

Альфа, как вы уже за..ли со своей авторизацией на сайте и смс с кодом через год после запроса! С новым б..ь годом вас. Научитесь наконец-то работать!
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jokk
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:57

  jokk написав:Альфа, как вы уже за..ли со своей авторизацией на сайте и смс с кодом через год после запроса! С новым б..ь годом вас. Научитесь наконец-то работать!

Добрый день. У нас нет массовых проблем с доставкой смс. Напишите в личку ваши данные, проверим.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:06

Re: Альфа-Банк

Отличный алгоритм работы.
Вводишь номер тел и день рождения
Вводишь пароль
Ждешь смс которая не приходит а когда приходит - уже не актуальна
Дальше тебя блокируют
Пишешь на сайт отзыв и начинаешь сначала.
Уже не нужно. Ушел в моно
$$$$$$$$$
jokk
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Подякував: 1 раз.
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