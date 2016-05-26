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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:07
Фантом написав:
Всё. Ушёл поезд, минут пятнадцать назад.
интересно обработка идет по ФИФО или по ЛИФО - вы когда слали ?
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:21
Sagittarius написав: Sagittarius написав: Sagittarius написав:
Кто знает, а была уже выплата орехов по акции 200 грн за 20000 грн трат с кредитки в ноябре? ...
По сообщению поддержки выплаты 200 грн еще не было. Ждем-с.
Уважаемый представитель! Начисления бонусов так и не было по этой акции в прошлом году. Можете прояснить ситуацию?
Добрый день. Выплата производилась автоматически после проведения операций на определенную сумму. Но нужно было транзачить картой, что указан в смс. У вас по ней транзакций нет.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:34
Детки пришли к папочке !
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2
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- Повідомлень: 36761
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 208 раз.
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9
5
2
Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:52
Альфа, как вы уже за..ли со своей авторизацией на сайте и смс с кодом через год после запроса! С новым б..ь годом вас. Научитесь наконец-то работать!
$$$$$$$$$
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jokk
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:57
jokk написав:
Альфа, как вы уже за..ли со своей авторизацией на сайте и смс с кодом через год после запроса! С новым б..ь годом вас. Научитесь наконец-то работать!
Добрый день. У нас нет массовых проблем с доставкой смс. Напишите в личку ваши данные, проверим.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:06
Отличный алгоритм работы.
Вводишь номер тел и день рождения
Вводишь пароль
Ждешь смс которая не приходит а когда приходит - уже не актуальна
Дальше тебя блокируют
Пишешь на сайт отзыв и начинаешь сначала.
Уже не нужно. Ушел в моно
$$$$$$$$$
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jokk
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:35
Alfa_Bank написав: Sagittarius написав:
Уважаемый представитель! Начисления бонусов так и не было по этой акции в прошлом году. Можете прояснить ситуацию?
Добрый день. Выплата производилась автоматически после проведения операций на определенную сумму. Но нужно было транзачить картой, что указан в смс. У вас по ней транзакций нет.
У меня эта акция была в приложении, а не в смс, в разделе "мои акционные предложения" и там не была указана карта. Хотя, нашел теперь в Viber сообщении, тогда все ясно. Ответ поддержки не был столь исчерпывающим.
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Sagittarius
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:40
На МТС вобще СМС перестали приходить.
П.С. А нет. Через пять минут первая пришла.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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