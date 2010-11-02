интересно обработка идет по ФИФО или по ЛИФО - вы когда слали ?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:07
интересно обработка идет по ФИФО или по ЛИФО - вы когда слали ?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:21
Добрый день. Выплата производилась автоматически после проведения операций на определенную сумму. Но нужно было транзачить картой, что указан в смс. У вас по ней транзакций нет.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:34
Детки пришли к папочке !
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:52
Re: Альфа-Банк
Альфа, как вы уже за..ли со своей авторизацией на сайте и смс с кодом через год после запроса! С новым б..ь годом вас. Научитесь наконец-то работать!
$$$$$$$$$
Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:57
Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:06
Re: Альфа-Банк
Отличный алгоритм работы.
Вводишь номер тел и день рождения
Вводишь пароль
Ждешь смс которая не приходит а когда приходит - уже не актуальна
Дальше тебя блокируют
Пишешь на сайт отзыв и начинаешь сначала.
Уже не нужно. Ушел в моно
$$$$$$$$$
Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:35
У меня эта акция была в приложении, а не в смс, в разделе "мои акционные предложения" и там не была указана карта. Хотя, нашел теперь в Viber сообщении, тогда все ясно. Ответ поддержки не был столь исчерпывающим.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:40
Re: Альфа-Банк
На МТС вобще СМС перестали приходить.
П.С. А нет. Через пять минут первая пришла.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:50
Re: Альфа-Банк
сегодня вечером были небольшие задержки авторизационных смс
у меня - Киевстар, думаю, от оператора не зависит
|