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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8030803180328033

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:46

  Skiw написав:
  jokk написав:Альфа, как вы уже за..ли со своей авторизацией на сайте и смс с кодом через год после запроса! С новым б..ь годом вас. Научитесь наконец-то работать!

В приложении не требует смс.
На веб версию сегодня с 2 акков ходил раз 5-7, смс приходили спустя секунды. Киевстар.

приложение крайне неудобно например для пожилых людей с проблемами зрения и мелкой моторики, да и смартфоны с планшетами есть не у всех...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:57

  Тракторист написав:
  Skiw написав:
  jokk написав:Альфа, как вы уже за..ли со своей авторизацией на сайте и смс с кодом через год после запроса! С новым б..ь годом вас. Научитесь наконец-то работать!

В приложении не требует смс.
На веб версию сегодня с 2 акков ходил раз 5-7, смс приходили спустя секунды. Киевстар.

приложение крайне неудобно например для пожилых людей с проблемами зрения и мелкой моторики, да и смартфоны с планшетами есть не у всех...

Я джоку писал, ну ладно.
Есть банк.
Есть сервисы.
Что-то не работает - идем пешком в отделение - там говорящие головы помогут.
Не работает сервис - печалька, но никто ничего не обещал... В отделении то все работает (наверное:)
А тут вопрос с смс - тут 100500 потенциальных проблем, а вы банк пинаете.
Хто всрався? Невистка.
Пожилым людям есть ощад- там и поговорить есть с кем :)
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 00:09

Страна советов. :D
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 00:14

  ruvex написав:Страна советов. :D

Жалоб :)
Skiw :D
Skiw
 
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Подякував: 38 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 00:18

  ruvex написав:Страна советов. :D

а чем ван не нравится конституционный строй Украины?... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлень: 4450
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