приложение крайне неудобно например для пожилых людей с проблемами зрения и мелкой моторики, да и смартфоны с планшетами есть не у всех...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:46
приложение крайне неудобно например для пожилых людей с проблемами зрения и мелкой моторики, да и смартфоны с планшетами есть не у всех...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:57
Я джоку писал, ну ладно.
Есть банк.
Есть сервисы.
Что-то не работает - идем пешком в отделение - там говорящие головы помогут.
Не работает сервис - печалька, но никто ничего не обещал... В отделении то все работает (наверное:)
А тут вопрос с смс - тут 100500 потенциальных проблем, а вы банк пинаете.
Хто всрався? Невистка.
Пожилым людям есть ощад- там и поговорить есть с кем
Skiw
Додано: Суб 04 січ, 2020 00:09
Страна советов.
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Додано: Суб 04 січ, 2020 00:18
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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