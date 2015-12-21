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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8032803380348035

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 10:54

Re: Альфа-Банк

  escobar написав:Так на ультре только одну валютную бесплатно дадут. Разве текущий счет в ойро открывать.

ФастКард выпускается ВНЕ пакета. Пробуйте
Однако ФастКард можно выпустить тока если нет др. счетов в этой валюте, например, текущего.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 11:03

Мне не сильно понятно в чем совет. В отделения предпочитаю не ходить - это развлечение как-раз для бабушек с дедушками. Приложение меня почти устраивает, кроме некоторых возможностей. Очень редко нужен вход через комп и это чаще-всего с приколами типа смс. В том же привате никогда такого небыло
$$$$$$$$$
jokk
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 19:13

  aleexxxx написав:clientage Вы меня не поняли. Я сначала пытался открыть депозиты на те деньги, что у меня были на карте. А пополнял с терминала я уже позже, после открытия депозита.

Но мне кажется, я теперь понял. Видимо, я открывал депозиты уже после окончания операционного времени банка. Я же привык к привату, где снять деньги с карты и открыть депозит можно в любое время дня и ночи. Хотя, в ПУМБЕ я вроде тоже депозиты открывал в любое время и всё в порядке.


насколько я помню - офпред говорила что депошку можно открыть текущим днем до 22-00
но день должен быть рабочий естественно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 12:40

А кто может подсказать как узнать перевели меня в максимум2 или нет?
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 12:42

Ivanhoe
Горячая линия через 1 рабочий день после РД. Звонить одновременно для уточнения наличия подключившихся страховок.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 20:23

Re: Альфа-Банк

До уваги подорожуючих, угорські супермаркети TESCO мають MCC 5311, згідно талмудів Альфи - це "Алібаба та інше".
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 22:07

  Кочевник написав:До уваги подорожуючих, угорські супермаркети TESCO мають MCC 5311, згідно талмудів Альфи - це "Алібаба та інше".

Есть еще кто пользуется картами альфа за границей?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 22:10

Re: Альфа-Банк

Я користуюся там, де кешбек більше 5%.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 10:45

Re: Альфа-Банк

Я пользуюсь картой альфы за границей постоянно,все работает норм.
Бекас
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  #<1 ... 8032803380348035
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