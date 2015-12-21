ФастКард выпускается ВНЕ пакета. Пробуйте
Однако ФастКард можно выпустить тока если нет др. счетов в этой валюте, например, текущего.
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Додано: Нед 05 січ, 2020 10:54
Re: Альфа-Банк
ФастКард выпускается ВНЕ пакета. Пробуйте
Однако ФастКард можно выпустить тока если нет др. счетов в этой валюте, например, текущего.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 05 січ, 2020 11:03
Мне не сильно понятно в чем совет. В отделения предпочитаю не ходить - это развлечение как-раз для бабушек с дедушками. Приложение меня почти устраивает, кроме некоторых возможностей. Очень редко нужен вход через комп и это чаще-всего с приколами типа смс. В том же привате никогда такого небыло
$$$$$$$$$
Додано: Нед 05 січ, 2020 19:13
насколько я помню - офпред говорила что депошку можно открыть текущим днем до 22-00
но день должен быть рабочий естественно.
Додано: Пон 06 січ, 2020 12:42
Ivanhoe
Горячая линия через 1 рабочий день после РД. Звонить одновременно для уточнения наличия подключившихся страховок.
Додано: Пон 06 січ, 2020 20:23
Re: Альфа-Банк
До уваги подорожуючих, угорські супермаркети TESCO мають MCC 5311, згідно талмудів Альфи - це "Алібаба та інше".
Додано: Пон 06 січ, 2020 22:07
Додано: Пон 06 січ, 2020 22:10
Re: Альфа-Банк
Я користуюся там, де кешбек більше 5%.
Додано: Вів 07 січ, 2020 10:45
Re: Альфа-Банк
Я пользуюсь картой альфы за границей постоянно,все работает норм.
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