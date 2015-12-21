|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 січ, 2020 13:28
rollo написав:Есть еще кто пользуется картами альфа за границей?
Залежить від ситуації. Карти різні, кешбеки теж, розстрочка. В минулому місяці кешбек 20% на Flixbus чудово перекривав різницю курсів. При низхідному тренді, як було в періоди розпродаж на Алі, практично всі покупки провелися по курсу, що був на момент покупок в конкурентів, ще й кешбек 3% капнув з рострочкою. Правда, можлива й зворотня ситуація))
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 755
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 січ, 2020 14:16
rollo написав: Бекас написав:
Я пользуюсь картой альфы за границей постоянно,все работает норм.
Курсы не смущают?
Если пользоваться валютками в соотвествии со страной посещения, то даже удобно иногда нал снять
а кредитки своей политикой, Алла полностью исключила из использования за рубежом, разве что кому то нужная категория у максимки попадётся с кешбеком в 10%, чтобы наверняка отбить курс
+100 грн
за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8 + 50 грн
к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 10256
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 297 раз.
- Подякували: 1452 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 07 січ, 2020 19:00
rollo написав:
Есть еще кто пользуется картами альфа за границей
Пользуюсь туристической кредиткой.
Разница в курсе обычно 1-2% и кашбек ее перекрывает. Даже на какие-то копейки в плюсе остаюсь.
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
-
Alexey_k9
-
-
- Повідомлень: 112
- З нами з: 06.08.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 січ, 2020 21:52
Alexey_k9 написав: rollo написав:
Есть еще кто пользуется картами альфа за границей
Пользуюсь туристической кредиткой.
Разница в курсе обычно 1-2% и кашбек ее перекрывает. Даже на какие-то копейки в плюсе остаюсь.
Разница в курсе доходит до 4%. Будьте внимательны.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 241
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 січ, 2020 22:58
Короткий номер смс для розсрочки - 3530?
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1230
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 212 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 січ, 2020 23:22
Да
Кочевник написав:Короткий номер смс для розсрочки - 3530?
-
Menwyy
-
-
- Повідомлень: 943
- З нами з: 22.12.08
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|317
|64100
|
|
|36807
|4530712
|
|
|308
|61358
|
|