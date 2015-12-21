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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8033803480358036

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 13:28

Re: Альфа-Банк

rollo написав:Есть еще кто пользуется картами альфа за границей?

Залежить від ситуації. Карти різні, кешбеки теж, розстрочка. В минулому місяці кешбек 20% на Flixbus чудово перекривав різницю курсів. При низхідному тренді, як було в періоди розпродаж на Алі, практично всі покупки провелися по курсу, що був на момент покупок в конкурентів, ще й кешбек 3% капнув з рострочкою. Правда, можлива й зворотня ситуація))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 14:16

  rollo написав:
  Бекас написав:Я пользуюсь картой альфы за границей постоянно,все работает норм.

Курсы не смущают?

Если пользоваться валютками в соотвествии со страной посещения, то даже удобно иногда нал снять ;-)
а кредитки своей политикой, Алла полностью исключила из использования за рубежом, разве что кому то нужная категория у максимки попадётся с кешбеком в 10%, чтобы наверняка отбить курс 8)
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 19:00

  rollo написав:Есть еще кто пользуется картами альфа за границей

Пользуюсь туристической кредиткой.
Разница в курсе обычно 1-2% и кашбек ее перекрывает. Даже на какие-то копейки в плюсе остаюсь.
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Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 21:52

  Alexey_k9 написав:
  rollo написав:Есть еще кто пользуется картами альфа за границей

Пользуюсь туристической кредиткой.
Разница в курсе обычно 1-2% и кашбек ее перекрывает. Даже на какие-то копейки в плюсе остаюсь.

Разница в курсе доходит до 4%. Будьте внимательны. 8)
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 22:58

Re: Альфа-Банк

Короткий номер смс для розсрочки - 3530?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 23:22

Re: Альфа-Банк

Да
Кочевник написав:Короткий номер смс для розсрочки - 3530?
Menwyy
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 08:33

  aleexxxx написав:Alfa_Bank Вчера оформил два депозита в личном кабинете. Сегодня смотрю, стоит статус "Відхилено" у обоих. В чём проблема?

Кстати, пополнял карту через терминал City24 вчера. Это на карте я деньги только в понедельник увижу?

aleexxxx, добрый день. Попробуйте повторить попытку сегодня в рабочее время Если не получится, напишите. Такое возможно из-за длительных выходных.
Alfa_Bank
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