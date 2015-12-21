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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8035803680378038

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1013
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1013
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 15:00

ще буває ФИЛО и ЛОФИ
:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 15:00

Re: Альфа-Банк

Судя по моим наблюдениям, таки ЛИФО.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 15:24

Фантом, я тож помню, шо Алка сначала новые выпихивает, а потом руцями пытается разгрести старую кучу. Поэтому на длинных выходных советую ничо не отправлять, а дождаться утра рабочего дня (с 9:30 до 10) и быро напулять новых СЭПов :idea:
Жалко, шо Алка похерила сис-му РП. Худо-бедно, но она фурычила, причем со своим отдельным реХламентом :wink:

ПС. 15:30 - зашёл обеденный поезд :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 16:36

В глобус пока утренний не пришел ни фифо ни лифо.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 17:58

В какой валюте платить на сайте Визз?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:02

  IMPRINTER написав:В глобус пока утренний не пришел ни фифо ни лифо.

Глобус с 13% на остаток? А других нету,где БОЛЬШЕ %??
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:11

  sens написав:
  IMPRINTER написав:В глобус пока утренний не пришел ни фифо ни лифо.

Глобус с 13% на остаток? А других нету,где БОЛЬШЕ %??

Форвард
15 карта коко або 16 (якщо є стара карта Депозитка)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:12

  greenozon написав:
  sens написав:
  IMPRINTER написав:В глобус пока утренний не пришел ни фифо ни лифо.

Глобус с 13% на остаток? А других нету,где БОЛЬШЕ %??

Форвард
15 карта коко або 16 (якщо є стара карта Депозитка)
маю бисову картку з 15%
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:29

Re: Альфа-Банк

  greenozon написав:або 16 (якщо є стара карта Депозитка)

Там теж 15.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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